Allianz-Aktie: Das wäre der Knaller!

Trotz Corona geht es dem Versicherer Allianz derzeit alles andere als schlecht. Die Geschäfte brummen und geht es nach dem Analysten Michael Hunter von Berenberg, wird sich daran so schnell wohl nichts ändern. In einer aktuellen Studie bestätigt jener erneut seine Kaufempfehlung. Das Kursziel bleibt mit 232 Euro zwar unangetastet, liegt aber dennoch mehr als 30 Prozent über den aktuellen Kursen und verspricht somit ein sattes Potenzial.

Einen großen Vorteil für die Allianz sieht Berenberg bei den Kapitalanforderungen für das Neukundengeschäft, welche etwa 35 Prozent niedriger sein könnten. Das könnte dem Versicherer zur Generierung von mehr freien Mitteln verhelfen. Die könnten, so die Analysten, im neuen Jahr für mehr Aktienrückkäufe zum Einsatz kommen. Noch handelt es sich dabei um blanke Spekulation. Die Anleger reagiert am Montag dennoch positiv und beförderten die Allianz-Aktie um respektable 1,19 Prozent in die Höhe.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

