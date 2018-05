Allianz-Aktie: Sachversicherung soll zukunftssicher gemacht werden - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist als global aufgestellter Finanzdienstleister im Versicherungsgeschäft und in der Vermögensverwaltung (Asset Management) tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.



Mit 42% habe das Segment Schaden/Unfall im Geschäftsjahr 2017 den größten Anteil zum operativen Konzernergebnis von 11,1 Mrd. Euro beigesteuert, gefolgt von dem Segment Leben/Kranken (37%) und dem Asset Management (20%).



In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe die Allianz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 0,7% auf 36,5 Mrd. Euro verbucht. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte habe der Konzern ein internes Umsatzwachstum von 4,9% erreicht. Negative Währungseffekte und ein Sondereffekt im Vorjahr seien dafür verantwortlich gewesen, dass das operative Ergebnis im Vorjahresvergleich um 6,0% auf 2,8 Mrd. Euro zurückgegangen sei. Belastend habe sich die Schwäche des US-Dollar vor allem im Segment Leben/Kranken ausgewirkt.



Besser sei es im Segment Schaden/Unfall gelaufen, wo sich die Schaden-Kosten-Quote um 0,8% von 95,6% auf nun 94,8% verringert habe. Damit nähere sie sich der vom Vorstand angestrebten Zielmarke von 94%. Im Segment Asset Management habe die Allianz von Januar bis März 2018 Nettomittelzuflüsse Dritter in Höhe von 20,9 Mrd. Euro verzeichnet, die im Wesentlichen von PIMCO getragen worden seien. Mit den Zahlen habe die Allianz die Erwartungen der Analysten erfüllt.



Nachdem im ersten Quartal 2018 genau ein Viertel des operativen Ergebnisziels für das Gesamtjahr erreicht worden sei, sehe Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte den Konzern auf dem richtigen Weg, die Jahresziele zu erreichen. Das operative Ergebnis werde im Gesamtjahr 2018 mit 11,1 Mrd. Euro plus/minus 500 Mio. Euro erwartet.









Auf der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 habe Oliver Bäte angekündigt, in diesem und den kommenden Jahren den Fokus darauf zu legen, die Sachversicherung zukunftssicher zu machen. In den Segmenten Lebensversicherung und Vermögensverwaltung sei dies bereits geschehen. Neben der schrittweisen Digitalisierung liebäugele der Vorstandsvorsitzende auch mit Zukäufen in diesem Segment. Da potenzielle Übernahmen inzwischen aber zu teuer wären, habe Bäte eine Fusion unter Gleichen ins Gespräch gebracht. Als ein möglicher Fusionspartner sei am Markt immer wieder der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group gehandelt worden. Dieser habe einer möglichen Fusion jedoch eine Absage erteilt und wolle sich stattdessen auf sein operatives Geschäft konzentrieren. Auch für Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol genieße eine große Übernahme derzeit nicht die oberste Priorität. Vielmehr wolle man sich nach dem operativen Ergebnisrückgang im ersten Quartal auf Verbesserungen im operativen Geschäft konzentrieren.Die Analysten würden den Geschäftsverlauf im ersten Quartal als solide werten. Alle Segmente seien ihres Erachtens in guter Verfassung, allerdings dürften weitere Verbesserungen schwerer zu erreichen sein. In der bei der Allianz dominierenden Schaden- und Unfallversicherung sollte es nach Einschätzung der Analysten möglich sein, die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) noch graduell zu verbessern. Die Lebens- und Krankenversicherung sei in einem schwierigen Umfeld schon bemerkenswert profitabel und dürfte durch neue Produkte kapitaleffizienter werden. Im Asset Management sähen die Analysten aktuell hohe Nettomittelzuflüsse.Positiv werten die Analysten der DZ BANK auch die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Die Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms könnte sich ihres Erachtens im weiteren Jahresverlauf als ein potenzieller Kurstreiber erweisen, insbesondere wenn sich keine attraktiven Akquisitionsziele finden. Zuletzt habe die Allianz im Zeitraum vom 3. Januar bis zum 3. Mai 2018 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Mrd. Euro durchgeführt. (Ausgabe vom 25.05.2018)