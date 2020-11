Allianz Aktie: Platzhirsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Platzhirsch: In einem weltweiten Ranking von Versicherungsmarken ist die Allianz „erneute weltweite Nummer 1“ – wie der Versicherungsriese mitteilte. Es geht da um das sogenannte „Interbrand Best Global Brands Ranking“, bei dem die Allianz laut eigenen Angaben bereits das zweite Mal in Folge die „global führende Versicherungsmarkte“ bezeichnet wird. Diese positive Nachricht komme in „einer besonders ungewissen Zeit für Märkte und Branchen“, so die Allianz.

Nun, greifbarer für die Allianz-Aktionäre könnten Zahlen zum operativen Geschäft der Allianz sein. Und „besonders ungewisse Zeit für Märkte und Branchen“ hin oder her – im vorigen Quartal hat die Allianz auf Konzernebene im Durchschnitt fast 1 Mrd. Euro pro Monat verdient. Denn das operative Ergebnis in Q3 2020 lag bei beachtlichen 2,9 Mrd. Euro. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss lag bei 2,1 Mrd. Euro. Das war ein Anstieg von 5,9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und das, obwohl der Gesamtumsatz in Q3 2020 um 6,1% auf 31,4 Mrd. Euro gesunken war. Also steigender Quartalsüberschuss trotz gesunkenem Gesamtumsatz – das muss man auch erstmal schaffen. Allerdings sah es nicht mehr so gut aus, wenn die ersten drei Quartale 2020 addiert werden: Denn da sank der auf die Anteilseigner entfallende Periodenüberschuss um 17,6% auf 5,0 Mrd. Euro.





