Allianz Aktie – Langfrist-Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Anleger und Investoren lieben Aktien mit intakten langfristigen Aufwärtstrend! Rücksetzer bieten dann in der Regel eine gute Chance, in entsprechenden langfristigen Trends einzusteigen. Eine solche Chance bot die Allianz-Aktie in den vergangenen Monaten. Denn der Wert befindet sich seit dem Tiefpunkt der Finanzkrise 2008 im langfristigen Aufwärtstrendkanal!

Auch der März-Crash konnte diesem Trend wenig anhaben! Mit der jüngsten Erholung vor allem im November besteht nun auch die Chance einer Fortsetzung des Trends! Denn der Schlusskurs im November spiegelt die sich grundsätzlich aufhellende Chartsituation wider! So besteht nach Lesart der Trendanalyse gar die Möglichkeit, über das Jahreshoch 2020 anzusteigen mit Blick in Richtung 230 bis 250 Euro!

Der Versicherungskonzern hat in den vergangenen Wochen zudem durch Vorlage der Quartalsdaten bestätigt, dass die Corona-Krise fast spurlos am Unternehmen vorbei ging. Sicherlich sind auch Schadensfälle zu begleichen. Auch sind noch diverse Rechtsstreitigkeiten anhängig hinsichtlich der “Betriebsausfall-Versicherung” durch die Corona-Pandemie.

Alles in allem konnte der Konzern jedoch gute Zahlen vorlegen! So hoben die Bank-Analysten ihre Kursziele in den letzten Wochen und Handelstagen mehrheitlich auch an! So auch zum Wochenauftakt die Société Général! Diese hob das Kursziel von 210 auf 220 Euro an mit Anlageurteil “buy”!

Lediglich die anhaltend niedrigen Zinsen machen der Allianz zu schaffen. Aus Gründen der Risikovorsorge und in Relation zu den niedrigen Zinsen verringert nun die Allianz die Aktienquote. Grundsätzlich ist das Unternehmen gut aufgestellt und Rücksetzer dürften auch weiterhin im sehr langfristigen Aufwärtstrendkanal aufgefangen werden!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.