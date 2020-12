Allianz Aktie: Kaufen, Kaufen, Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Nach einer kräftigen Erholungsbewegung in der ersten Novemberhälfte ist die Allianz-Aktie in den letzten Wochen in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei folgt das Papier den Bewegungen des Gesamtmarktes, denn auch der DAX orientiert sich nach dem kräftigen Novemberaufschwung seit einigen Wochen seitwärts. Dies hat zur Folge, dass den Anlegern noch kein nachhaltiger Sprung über die 200-Euro-Marke gelungen ist. Das Papier bewegt sich in einer engen Bandbreite zwischen 190 und 200 Euro und notiert aktuell bei 192 Euro. Das Chartbild ist dennoch bullisch einzuschätzen, da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt. Hieraus folgt ein Kaufsignal.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Anstiegs immer noch mit etwas mehr als 12 Prozent im Minus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine starke Underperformance, da sich die durchschnittliche Jahresrendite (bei Berücksichtigung aller erzielten Renditen seit dem Jahr 1999) auf 4,23 Prozent beläuft. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich nach oben gehen und die Rendite am Ende des Jahres über 16 Prozentpunkte höher ausfallen. Auch wenn die Aktie in diesem Jahr wohl keine so starken Kursgewinne mehr erzielen wird, sorgt die Statistik für ein Kaufsignal.

Was sagen die Analysten zur Allianz?

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 209,69 Euro und damit gut 9 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit wird der Titel von 14 Analysten beobachtet, von denen 9 für Buy, 4 für Hold und einer für Sell plädieren. Dies führt zu einem weiteren Long-Signal.

Unter dem Strich erhält die Allianz-Aktie 3 von 3 Punkten und damit die volle Punktzahl. Sie ist daher klar bullisch einzuschätzen, sodass sich ein Investment förmlich aufdrängt. Die Aktie verfügt über ein sehr attraktives Einstiegsniveau.





