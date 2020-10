Allianz-Aktie – Ist das DIE Chance? Starkes Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das ist doch einmal eine Ansage! Die Privatbank Berenberg ist ausgesprochen optimisch für die Allianz-Aktie! Bei einem gegenwärtigen Kurs von rund 165 Euro bestätigt die Bank ihr Kursziel für die Allianz-Aktie von 232 Euro! Die Einstufung wird ebenfalls bei “buy” belassen! Grund für diese Einstufung des Berenberg-Analysten Michael Hutter ist die Annahme, dass die Ökonomen der Berenberg Bank auch in den kommenden Jahren sowohl in Europa als auch den USA nur geringen Preisauftrieb ausmachen! Und Inflation sei nun einmal eher negativ für Sachversicherer – aber gut für Lebensversicherer. Aufgrund des geringen Preisdruck wäre somit ein positives Umfeld für die Sachversicherer anzunehmen. Zudem sieht Michael Hutter auch in den aktuellen Klagen von US-Investoren eher eine Chance, eine Kaufgelegenheit für die Titel der Allianz SE!

Naturgemäß sehen andere Analysten die Bewertung der Allianz-Aktie etwas anders. Doch neben der Privatbank Berenberg ist auch die UBS mit einem Ziel von 215 Euro (buy) oder Barclays mit einer Einschätzung von “equal weight” und einem Kursziel von 200 Euro auch JP Morgan optimistisch. JP Morgan sieht Potenzial bis 208 Euro (overweight). Eher negativ gestimmt auf Sicht der kommenden Monate ist hingegen RBC mit einem Ziel von 175 Euro (underperform). RBC weist in diesem Zusammenhang auf die Corona-Krise hin, die zahlreiche Fragen für den Versicherungssektor aufgeworfen habe. Auch Kreditrisiken lasten auf der Branche.

Mit den jüngsten kräftigen Abgaben und einem Verkaufssignal bei Ausbruch aus einem Dreieck nach unten hat sich die Chartsituation eingetrübt! Gegenwärtig ist jedoch eine Stabilisierung seit Ende September 2020 zu beobachten. Vor allem ein Break der 50-Tage-Linie wäre positiv. Diese notiert bei 177 Euro.

from

Finanztrends by Stefan Salomon

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.