Allianz Aktie: Hammer-Kursziel!

Der charttechnische Unterstützungsbereich bei der Aktie scheint gehalten zu haben. So war es in den vergangenen Handelstagen spannend um die Allianz Aktie geworden, da sie sich gefährlich nah an eine Unterstützungslinie genähert hatte. Beim Break wären zum Jahresende hin wieder tiefere Kurse an der Tagesordnung.

Indes ist der Start in die neue Handelswoche mit einem Plus von rund 3 Prozent geglückt. Rückenwind bekommt die Aktie dabei von der neuesten Analysteneinschätzung. So erhielt die Aktie zum Start in die neue Handelswoche von der Berenberg Bank ein starkes Kursziel von 232,00 EUR. Bezogen auf den derzeitigen Kurs (169,00 EUR) besteht demzufolge ein sensationelles Kurspotential von rund 37 Prozent.

Und auch sonst kann sich das Votum der Analysten sehen lassen. Aktuell covern 14 Analysten die Allianz Aktie. Von 1 Analysten erhält die Aktie dabei ein ‘Sell’-Rating. Darüber hinaus sind 5 ‘Hold’-Ratings vorzufinden. Doch den Großteil bilden erfreulicherweise die 8 ‘Buy’-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel beträgt dabei 205,46 EUR. Aus dem Analystenkonsens geht ein Aufwärtspotential von fast 22 Prozent hervor. Folgerichtig resultiert bei Betrachtung der Analysteneinschätzungen ein bullisches Gesamtbild.

Die Allianz Aktie gehörte zu einem der Unternehmen an der Börse, die vom Corona-Crash stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Börsenwert halbierte sich innerhalb kürzester Zeit. Auch wenn der Kurs bis Anfang Juni um 64 Prozent zulegen konnte, reichte das nicht aus um die Einbußen wieder wett zu machen. Aktuell befindet sich die Aktie im Niemandsland (169,00 EUR) zwischen Jahreshoch (232,05 EUR) und Jahrestief (117,00 EUR).

Während der diesjährige Kursverlauf den Anlegern derzeit keine große Freude bereitet, kann die Allianz Aktie mit der siebten Erhöhung der Dividende seit 2012 punkten. Trotz der Corona-Krise wurde die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 um 0,60 EUR auf 9,60 EUR erhöht. Die Dividendenpolitik des Unternehmens schafft in diesen turbulenten Börsenzeiten bei Anlegern Vertrauen.





