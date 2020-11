Allianz Aktie – Anstieg mit Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das Anleger auch mit den großen DAX-Werten ihr Depot nach vorne bringen können zeigt die Allianz-Aktie! Mit etwas Geduld konnte hier nach einem technischen Fehlsignal Ende Oktober auf eine großartige Chance gesetzt werden! Denn im Bereich der Marke von 150 Euro wurde bei anschließend hohen Umsätzen zugegriffen. Die Analysten-Kommentare waren und sind mehrheitlich positiv. Kursziele deutlich über der runden Marke von 200 Euro wurden schon im Oktober 2020 genannt. Damit präsentierte sich die Allianz-Aktie mit einem deutlichen Aufwärtspotenzial!

Mit dem jüngsten starken Kursanstieg seit Anfang November 2020 wurden auch zwei gleitende Durchschnitte geknackt. Sowohl die 50- als auch 200-Tage-Linie wurden kurz hinter einander überwunden. Die 50-Tage-Linie verläuft bei 172,29 Euro. Die 200-Tage-Linie hingegen notiert aktuell bei 174,69 Euro. Mit einem aktuellen Kurs bei rund 198 Euro hat der Wert somit auch durchaus Spielraum für Rücksetzer, ohne dass hier der eigentliche Aufwärtstrend und die per Definition vorliegende bullishe Grundstimmung gefährdet wäre! Die gegenwärtige Pause an der runden Marke von 200 Euro darf zudem als normal betrachtet werden!

Die jüngsten Daten und News zur Allianz-Aktie sind auch positiv. Die Corona-Krise hat das Unternehmen bislang gut weggesteckt! So zeigen sich auch die jüngsten Analysten-Kommentare positiv. So erhöht Barclays das Kursziel von 200 auf 215 Euro mit dem Anlageurteil “equal weight”. Ebenso wie Barclays meldete sich diese Woche Bryan Garnier zu Wort und hob das Kursziel von 220 auf 240 Euro an – Anlageurteil “buy”! Ebenso positiv sind JP Morgan (224 Euro, “Equal weight”) und Commerzbank (220 Euro, “hold”). Nicht ganz so optimistisch ist RBC mit einer Kurszielanhebung von 175 auf 195 Euro und der Einschätzung “outperform”. Outperform bedeutet in der Analystensprache ganz einfach, dass sich der Wert besser als ein Vergleichsindex schlagen sollte – die Allianz-Aktie sich also besser entwickelt als der Durchschnitt der Branche!





