Alles Impfstoff, oder was?!

1. CureVac (WKN: A2P71U)

Zu Wochenbeginn gefragt bei Stuttgarter Anlegern bleiben die Impfstoffhersteller: So notiert CureVac am Montag als meistgehandelte Aktie um 9,2% höher. Das Tübinger Unternehmen hatte Ende letzter Woche angekündigt, eine Technologie entwickelt zu haben, um Impfstoffe für den Transport haltbarer zu machen. .

2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch das Mainzer Unternehmen BioNTech bleibt bei Stuttgarter Anlegern gefragt: Die Aktie steigt heute unter regem Handel um 3,1%. Im Wettlauf um einen Impfstoff liegt das Unternehmen vorne, bereits in diesem Jahr könnte es zu ersten Impfungen kommen.



3. va-Q-Tec (WKN: 663668)

Größter Gewinner unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart ist die Aktie des Würzburger Unternehmens va-Q-Tec. Der Anbieter von innovativen Dämmstoffen ist auf den temperaturoptimierten Transport von Medikamenten spezialisiert und könnte somit von einer steigenden Nachfrage im Bereich des Impfstoff-Transports profitieren. Die Papiere notieren heute fast 7% fester.