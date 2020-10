Allegro Aktie: Ein erfolgreicher Ebay-Konkurrent!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die größte polnische Onlineauktionsplattform ist in ihrem Heimatland nach wie vor Marktführer und hält sich wacker gegen die Konkurrenz aus Amerika. Inzwischen schaffte es Allegro sogar zu expandieren und ist nun ebenfalls in Tschechien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei sowie der Ukraine als etablierter Marktteilnehmer bekannt. Strategisch baut sich die Website ähnlich wie die des Hauptkonkurrenten Ebay auf und es gibt auch im angebotenen Service keine direkt ersichtlichen Unterschiede. Obwohl allegro mit stets „schnellem, leichtem und sicherem“ Shopping wirbt, ist dies nicht zwingend etwas, was das Unternehmen von Ebay unterscheidet. Stattdessen profitiert es momentan wohl eher vom frühen Markteintritt 1999 und der daraus nach wie vor resultierenden Bekanntheit in den Zielgebieten.

In den letzten Jahren hat sich allegro recht rasant entwickelt. So schaffte man es auf inzwischen 20 Mio. Besucher pro Monat und einem Zuwachs der Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren um 30 %. Diese Entwicklung soll fortgesetzt werden und es sind bereits neue Büros und neue Einstellungen geplant. Dies kann vor allem darauf zurückgeführt werden, dass auch in Polen der Trend zu Onlineeinkäufen enorm zugenommen hat. Aus diesem Grund wollen auch immer mehr Unternehmen ihre Produkte auf allegro anbieten, sodass die Zahl an Anbietern im letzten Jahr um 14 % stieg, was natürlich auch das Angebot auf der Website erhöhte: Es stieg um 21 % auf 164 Millionen.

