Alle wollen Gold

Die Stimmen mehren sich, die beim Goldpreis neue Rekordhöhen sehen. Statt eine Goldmine zu überfallen, könnten Goldaktien das Mittel der Wahl sein

So überfielen vor kurzem schwer bewaffnete Banditen in Nordmexiko eine Goldmine und stahlen Gold- und Silberbarren. Zur Flucht nutzten die Täter ein Leichtflugzeug, eine Cessna. Ähnliches geschah bereits Mitte März. Die Minen müssen aufgrund der Corona-Krise Vorschriften einhalten, die sie teilweise zu einem anfälligeren Ziel für organisierte Verbrechen machen.





Gold ist nun mal begehrt, in physischer Form und auch als Goldaktien. Denn mit letzteren können nun Portfolios diversifiziert und gestärkt werden. So sieht es jedenfalls der erfahrene Investor Frank Holmes. Endlose Konjunkturpakete und massive Arbeitsplatzverluste in Nordamerika lassen Gold immer stärker ins Bewusstsein rücken. Viele Goldminen haben ihre Produktionsprognosen angepasst. Manche Minen und Raffinerien wurden geschlossen. Dies könnte kurz- bis mittelfristig zu Versorgungsstörungen führen. Und sinkt die Goldproduktion, hilft dies dem Preis des Edelmetalls weiter nach oben.







Frank Holmes würde sich auch über einen Goldpreis von 2.700 US-Dollar nicht wundern. Man denke nur an die von Angst getriebenen Goldkäufe aus dem Jahr 2008. Der Goldpreis stieg damals von 724 US-Dollar im November in den folgenden Monaten bis zu 1.921 US-Dollar an. Und die Corona-Krise besitzt größere Dimensionen als die Finanzkrise damals.







Zu den starken Bergbauunternehmen, die auch jetzt mit sehr guten Ergebnissen im Goldbereich punkten können, gehören etwa Auryn Resources oder RNC Minerals.







Auryn Resources besitzt ein wertvolles Portfolio von Projekten. Homestake Ridge in British Columbia zum Beispiel ist ein 7.500 Hektar großes Goldprojekt, das nach aktueller Schätzung (bei einem Goldpreis von 1.620 US-Dollar) einen Kapitalwert von mehr als 173 Millionen Dollar hat.







RNC Minerals produziert bereits in seinen Goldminen Beta Hunt und Higginsville Gold in Westaustralien. Das erste Quartal 2020 brachte eine erfolgreiche Produktion von fast 25.000 Unzen Gold.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/) und RNC Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/