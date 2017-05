Alle bejubeln Europa Aktien. Zu früh?

Europäische Aktien sind aktuell in aller Munde, da diese ja bekanntlich gegenüber den US-Aktien stark unterbewertet wären. Stimmt. Die Frage ist, ob das auch gerechtfertigt ist?! Beim Index für die 50 größten Unternehmen in Europa (Euro Stoxx 50) steht nun eine ganz harte Bewährungsprobe an. Der Abwärtstrend vom Hoch aus dem Jahr 2000 (Dot Com Bubble) über das Jahr 2008 (Finanzkrisen-Crash) wird aktuell getestet, wie sie hier im Chart eindeutig sehen können. Erst darüber würde ein Aufwärtstrend für diesen Aktienindex beginnen.



War also Hals über Kopf in die tollen “Unterbewertungen” rein springen möchte, der sollte den nachhaltigen(!) Bruch dieser Abwärtstrendlinie besser abwarten. Wie in diesem Beitrag hier (mit klick ansehen) schon für den DAX beschrieben, stehen die schwachen Sommermonate an den Börsen an, die ab Mai für den DAX über die letzten 9 Jahre durchschnittlich ein Minus von …16% mitgebracht haben. “Diesmal ist alles anders.” Sind weiterhin die 4 teuersten Worte an der Börse.

