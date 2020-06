Alle DAX-Werte im Minus

Trübe Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Nachdem der DAX gestern bei 12.902 Punkten ein neues Post-Corona-Hoch markiert hatte, knickt der deutsche Leitindex heute rund 2% auf 12.560 Punkte ein, ausnahmslos alle DAX-Werte verzeichnen Verluste. Auch in Sachen Wirtschaftsdaten sieht es nicht rosig aus: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sanken die deutschen Exporte im April im Vergleich zum Vormonat um 24% und damit so stark wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen 1990.

Die österreichische Regierung und die Lufthansa haben sich auf eine Unterstützung der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines in Höhe von 600 Millionen Euro geeinigt. Dabei steuert die Lufthansa selbst 150 Millionen Euro bei, 150 Millionen Euro erhält Austrian Airlines direkt von der österreichischen Regierung. Die weiteren 300 Millionen Euro entfallen auf einen Bankkredit, für den überwiegend Österreich haftet. Verknüpft ist das Paket mit ökologischen Auflagen. Die Lufthansa-Aktie trägt am Dienstag als meistgehandelter Wert in Stuttgart mit einem Minus von 6,8% im DAX die rote Laterne.



Führungswechsel bei Volkswagen: Zum 1. Juli rückt Ralf Brandstetter, bisheriger Leiter des operativen Geschäfts, an die Position des Markenchefs bei Volkswagen und löst damit Herbert Diess ab, der jedoch weiterhin Konzernchef der gesamten Markengruppe bleibt. Berichten zufolge hatte Diess dem Aufsichtsrat vorgeworfen, Interna an die Presse weitergegeben und somit Straftaten begangen zu haben. Angesichts dieses Trubels wankt auch die VW-Aktie heute und verliert als Umsatzspitzenreiter mit einem Volumen von fünf Millionen Euro in Stuttgart rund 4,4%.



BASF-Aktie, die rund 3,2% tiefer notiert. Am Morgen hatte die US-Bank JPMorgan ihre Einschätzung für BASF auf „Neutral“ belassen. Auch die UBS beließ ihre Einstufung für BASF gestern auf „Neutral“ und verwies auf den signifikanten Rückgang des Investitionszyklus der europäischen Chemieindustrie im laufenden Jahr. Für das kommende Jahr rechnen die Analysten mit einer Erholung.