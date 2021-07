Alle Augen auf die EZB

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Die meisten Preisfestellungen auf dem Stuttgarter Börsenparkett finden am Donnerstag in den Papieren von BioNTech statt. Wie Medien übereinstimmend berichten, ist der Impfstoff von BioNTech & Pfizer auch gegen die grassierende Delta-Variante des Corona-Virus hochwirksam. BioNTech-Aktien legen rund 1,3% zu und notieren bei über 220 Euro auf Allzeithoch.



2. Bayer (WKN BAY001)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des Bayer-Konzerns. Erst gestern hob die Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel von 74 auf 76 Euro an und beließ die Aktie auf „Buy“. Aktuell notiert die Aktie bei 51,42 Euro rund 0,7% im Plus. Am 5. August wird der Konzern Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorlegen.



3. Siemens (WKN 723610)

Unter den DAX-Spitzenreitern finden sich am vorletzten Handelstag der Woche die Papiere von Siemens wieder. Die Aktie kann rund 3,2% zulegen. Am Morgen legte der Schweizer Konkurrent ABB robuste Zahlen vor. Auch Siemens öffnet am 5. August seine Bücher.