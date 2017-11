All for One Steeb AG: Umsatz und EBIT besser als erwartet

mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (Umsatz: € 300,5 Mio.; EBIT: € 20,1 Mio.; EBT: € 19,4 Mio.) hat die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) unsere Schätzungen leicht übertroffen. Eine höhere Steuerquote dürfte indes dafür gesorgt haben, dass der Jahresüberschuss (€ 13,1 Mio.) leicht unterhalb unserer Erwartung von € 13,3 Mio. blieb. Erstmals lieferte das Unternehmen auch einen Ausblick auf das (am 1.10.17) angelaufene Geschäftsjahr 2017/18, das ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein - trotz fortgesetzter Zukunftsinvestitionen – stabiles Margenniveau impliziert. Unsere Schätzungen für 2017/18, die am oberen Ende der neuen Guidance liegen, belassen wir unverändert. Die Veränderung im Zielkurs ist vor allem bedingt durch Peer-Gruppen-Effekte.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 75,65. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

All for One Steeb AG: BankM Kurzanalyse vom 10. November 2017

BankM Research