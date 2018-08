All for One Steeb AG: Kräftiges Wachstum im Cloud-Geschäft, Marge investitionsbedingt schwächer

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.

die 9-Monatszahlen der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) zeigen ein erneut hohes Umsatzwachstum (+11%; org. 9%) begleitet von einer investitionsbedingt klar unterproportionalen EBIT-Entwicklung (-6%). Hierin berücksichtigt ist zwar auch ein Einmaleffekt (i.H.v. € 0,6 Mio.), Hauptgrund für die Margenentwicklung sind aber nach wie vor Investitionen. Diese sind nötig, um die umfangreicher werdende SAP-Welt ganzheitlich (Erfahrungsaufbau, Personalausbau) und effizient (Prozessbeschleuniger) abbilden zu können. Während wir in Bezug auf unsere Umsatzerwartung weiter zuversichtlich sind, haben wir die Q3-Zahlen (Investitionen in Personal, leicht gestiegene Mitarbeiterfluktuation) zum Anlass genommen die EBIT-Erwartung für 2017/18 abzusenken. Fundamental verfügt die All for One Steeb-Aktie weiter über Potenzial.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 75,90. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

All for One Steeb AG: BankM Kurzanalyse vom 14. August 2018

BankM Research