All for One Steeb AG: Erwartungen 2017/18 getroffen, Strategieoffensive 2022 angekündigt

die vorläufig gemeldeten Zahlen der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) für 2017/18 haben unsere Erwartungen getroffen. Der Umsatz stieg auf 332,5 Mio., wobei der 11%ige Zuwachs fast ausschließlich organisch war. Das EBIT lag mit 20,6 Mio. rd. 3% über dem Vorjahreswert. Der mittelfristige Ausblick auf 2022/23 impliziert durchschnittliche jährliche Wachstumsraten oberhalb von 10%, die durch die erstmals vorgestellte Strategieoffensive 2022 ermöglicht werden sollen. Wir haben unsere Erwartungen überarbeitet, was auf 5-Jahressicht zu einer deutlichen Anhebung bei Umsatz und EBIT führt, während die kurzfristigen Schätzungen reduziert wurden. Dies führt - neben den Multiples, die bedingt durch das Kapitalmarktumfeld sanken – zu einer niedrigeren Peer-Bewertung, während die langfristig orientierte DCF-Bewertung ansteigt.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 72,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

