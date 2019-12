All for One Group AG: Umsatzziel übertroffen, Cloud Services und Support legen weiter stark zu

Sehr geehrte Damen und Herren,





mit den vorläufigen Umsatzzahlen für 2018/19 (€ 359,2 Mio.; +8%) hat die All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) die eigene Guidance und unsere Schätzungen übertroffen. Das EBIT [€ 12,6 Mio. bzw. (bereinigt) € 19,8 Mio.] lag im Rahmen der Erwartungen. Die Initialisierung der Strategieoffensive – verbunden mit Einmalkosten von rd. € 7 Mio. - wurde im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Allerdings werden Maßnahmen wie die Ausweitung des Leistungsportfolios auch weiterhin noch die operative Marge belasten. Im kommenden Jahr erwartet die Gesellschaft einen Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich auf € 375 Mio. bis € 385 Mio. und eine Steigerung beim EBIT auf € 20 Mio. bis 22 Mio. Vor dem Hintergrund der geplanten, schrittweisen Annäherung an das mittelfristige EBIT-Margenziel (>7% ab 2022/23ff) ist die All for One Group-Aktie mit einem EV/Umsatz von 0,57 günstig bewertet. Das Kursziel steigt wegen Peer-Gruppen- und Basisjahr-Effekten leicht an.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 69,80. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

All for One Group AG: BankM Kurzanalyse vom 3. Dezember 2019

