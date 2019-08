All for One Group AG: Konjunktursorgen vs. Cloud-Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "All for One Steeb":

die 9-Monatszahlen der All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) lieferten einen 7%igen Umsatzanstieg, Cloud Services und Support Erlöse stiegen dabei überproportional um 18%. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz erreichte einen neuen Höchstwert (48%). Allerdings ist die allgemeine konjunkturelle Abkühlung bei Teilen der Bestandskunden (insb. aus Maschinenbau und Automobilwirtschaft) sichtbarer geworden. Die häufiger gewordenen Projektverschiebungen erschweren eine hohe Mitarbeiterauslastung. In Folge wurde die EBIT-Guidance für 2018/19 reduziert. Wir haben unsere am unteren Rand der alten Guidance befindliche EBIT-Erwartung ebenfalls reduziert. Es scheint aber, als habe der Aktienkurs die konjunkturelle Abkühlung bereits stark vorweggenommen. Fundamental ist die All for One Aktie (EV/Umsatz-Multiple: 0,51; EV/EBIT-Multiple: 9,4) günstig, denn die Mittelfristziele haben weiter Bestand und das Wachstum im Neukundengeschäft bleibt intakt.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 69,20. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

All for One Group AG: BankM Kurzanalyse vom 13. August 2019

