All for One Group AG: Deutliche Zuwächse bei wiederkehrenden Erlösen

im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 konnte die zum 22.3.2019 umfirmierte All for One Group AG (vormals All for One Steeb AG; ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) ihre Umsätze um 6% steigern. Rückgänge im volatilen Lizenzgeschäft (-15,7%) wurden durch Zuwächse bei Cloud Services & Support (+22%) mehr als kompensiert. Der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz stieg hierdurch von zuvor 44% auf 47%. Das Unternehmen hat den bisherigen Ausblick für Umsatz und EBIT bestätigt, wobei ein positiver (einmaliger) Steuereffekt in unserem Modell zu einer Anhebung unserer EPS-Schätzung für das laufende Jahr führt. Die Erwartung einer gesamtwirtschaftlichen, konjunkturellen Eintrübung in Deutschland, die sich u.a. in einer deutlich reduzierten Wachstumserwartung der Bundesregierung ausdrückt, ist im operativen Geschäft der All for One Group derzeit nicht auszumachen. Die übergeordneten Wachstumstreiber „Digitalisierung“ und die Umstellung auf SAP S/4HANA dürften auch mittelfristig für eine gute Auftragslage sorgen. Fundamental bleibt die All for One-Aktie mit einem 2019er EV/Umsatz von 0,6 weiterhin günstig.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 72,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

All for One Group AG: BankM Kurzanalyse vom 21. Mai 2019

BankM Research







MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.