Alibaba – auch für defensiver orientierte Anleger!

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltgrößten Online-Handelsplattformen und bietet mit Alipay außerdem ein eigenes Bezahlsystem an. In der Wertentwicklung hinkt die Aktie dem Branchenprimus aus den USA noch hinterher: Während Amazon.com in den vergangenen 5 Jahren ein Plus von über 500 Prozent erzielte, kommt Alibaba auf plus 150 Prozent. Beide Aktien stehen derzeit im Fokus der Anleger auf der Suche nach Profiteuren der Coronakrise und zukunftssicheren Geschäftsmodellen. Die Aktien sind als ADRs unter der ISIN US01609W1027 an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert, daher sind die Ausstattungsmerkmale in US-Dollar definiert.

Alibaba Mitte Juni über 200 US-Dollar – 10 Prozent Puffer

Wer bis Mitte Juni mit unveränderten Kursen rechnet, könnte ein Discount-Zertifikat mit einem Cap knapp unter der aktuellen Notierung kaufen: Das währungsgesicherte Produkt der Société Générale mit der ISIN DE000CU0PLJ7 bietet bei einem Preis von 192,39 Euro einen Gewinn von 7,61 Euro oder 21,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.6.20 auf oder über dem Cap von 200 US-Dollar schließt. Wer zudem optimistisch auf den US-Dollar blickt, greift zur nicht-wechselkursgesicherten Variante DE000CU0M115: Bei ansonsten identischer Ausstattung bringt das Produkt bei unveränderten Wechselkursen einen Prozentpunkt mehr Rendite und profitiert von einem steigenden US-Dollar. Der Sicherheitspuffer beträgt jeweils etwa 10 Prozent.

Alibaba Mitte September über 220 US-Dollar – 7 Prozent Puffer

Optimistischere Anleger, die bis September von einer zumindest 4-prozentigen Aufwärtsbewegung ausgehen, wählen ein Cap leicht oberhalb des aktuellen Kurses: Das wechselkursgesicherte Produkt der Société Générale mit der ISIN DE000CL1ZGY4 mit dem Cap von 220 US-Dollar verspricht bei einem Preis von 197,57 Euro eine maximale Rendite von 22,43 Euro oder 26,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.20 über dem Cap schließt. Bei kontinuierlicher Kursentwicklung beträgt die Seitwärtsrendite immer noch 17,1 Prozent p.a. Der Discount liegt bei 7 Prozent. Dollar-Bullen greifen zur nicht-währungsgesicherten Variante mit der ISIN DE000MC65WT3 von Morgan Stanley, die bei ansonsten gleicher Ausstattung und unveränderten Wechselkursen etwa ein Prozent mehr Rendite einbringt.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung oder leicht steigenden Notierungen ausgehen, können mit den Discountern von sinkenden Volatilitäten und kontinuierlichen Kursentwicklungen profitieren. Bei den Produkten ohne Wechselkurssicherung tragen Anleger ein Währungsrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alibaba-Aktien oder von Anlageprodukten auf Alibaba-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen