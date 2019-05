Alibaba: Volltreffer! Über dem Widerstand lauern weitere Gewinne!

Am 04. Februar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Alibaba angeboten. Wir hatten getitelt: „Alibaba: Jetzt wird es spannend – erst 171,00 USD und dann 180,00 USD?“! Zuletzt hatten wir im RuMaS Express-Service am 10. April über Alibaba berichtet und konnten einen Volltreffer mit einem Kursgewinn von rund 80% mit dem Hebel-Zertifikat melden und die Abonnenten der Trading-Tipps, die die Aktie gekauft hatten, lagen bei einem Gewinn von über 28%. Alibaba zeigt sich nach wie vor in einer guten Verfassung und Rücksetzer werden zügig wettgemacht.

Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie in den letzten Wochen in einer ansteigenden Seitwärtsbewegung, wobei die obere Begrenzung jetzt bei etwa 190,00 USD liegt. Am Mittwoch kratzte die Aktie bereits am Widerstand, aber der Ausbruchsversuch wurde abgefangen, aber immerhin hat das Papier im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch markiert. Es fehlt nur noch ein kleiner Kursgewinn und der erwartete Ausbruch kann gelingen. Die Zahlen für das vierte Quartal wurden für den 15. Mai angekündigt und falls die Börsianer nicht enttäuscht werden, kann aus dem Volltreffer mit rund 100% noch ein Super-Knaller werden.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wir haben eine sehr hohe, ja sogar außerordentlich hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen und so etwas spricht sich rum!

Wo wir einen Einstiegskurs sehen, welches Kursziel wir für diesen Trade anbieten und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen – erfahren Sie nur im RuMaS Express-Service!

Auf vielfachen Wunsch bieten wir ab sofort unsere beliebten Premium-Angebote RuMaS Express-Service und RuMaS Trading-Tipps auch mit einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Sie sparen bis zu 60 Euro und wenn Sie bis zum 15. Mai die Kombi buchen, erhalten noch einen satten Rabatt obendrauf.