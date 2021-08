Alibaba – Regulierung in China beschäftigt wikifolio-Trader

Wenn sich hierzulande jemand über freiheitsberaubende Maßnahmen der Bundesregierung beschwert, kann ein Blick nach China relativierend wirken. Dort trifft die Regierung immer wieder Maßnahmen, die in Deutschland undenkbar erscheinen.

So ist es chinesischen Paaren zum Beispiel erst seit Kurzem erlaubt, ein drittes Kind zu bekommen. Bis vor wenigen Jahren galt sogar die Ein-Kind-Politik, die bei Vergehen mit Geldstrafen oder Zwangsabtreibungen geahndet wurde. Die neue Regelung ist zwar grundsätzlich positiv zu sehen, wurde aber wohl nicht aus rein sozialen Gesichtspunkten heraus beschlossen. Das zeigt sich an anderen Stellen der oft undurchsichtigen Regulierungswut in Peking. So wurde der Boom bei der außerschulischen Nachhilfe mal eben per Gesetz beendet, indem der Unterricht in den Ferien und an Wochenenden verboten und neue Firmengründungen untersagt wurden. Bereits aktive Unternehmen dürfen keine Gewinne mehr an die Besitzer ausschütten. Goldman Sachs hat seine Prognosen für die Größe des Marktes im Nachhilfeunterricht im Jahr 2025 prompt um 85 Prozent gesenkt. So schnell geht das in China.

Auch der Technologiebereich dort steht derzeit schwer unter Beschuss. Die für diesen Sektor verantwortliche Regulierungsbehörde hat angeordnet, wettbewerbswidrige Praktiken wie das „böswillige Blockieren von Website-Links“ zu unterbinden. Zudem wurden das Kartellrecht und die Anforderungen zur Datensicherheit verschärft. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Regierung damit verhindern will, dass die Macht der Internetriesen zu groß und letztlich unkontrollierbar wird. Ein Aspekt, der auch außerhalb von China diskutiert wird und letztlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. In Europa und vor allem in den USA wurden die Tech-Konzerne bislang aber weitestgehend verschont, was sich entsprechend an den Aktienkursen zeigt.

Noch ein Trade und dann nie mehr…

In China hingegen sind die Kurse der Hightech-Werte zuletzt massiv eingebrochen. Der chinesische Internet-Händler Alibaba zum Beispiel hat von Ende Juni an ein Drittel seines Börsenwertes verloren, obwohl das Unternehmen mit seinem stark frequentierten Einzelhandelsmarktplatz zuletzt starke Quartalszahlen präsentieren konnte. Die vergangenen Tage ging es mit dem Kurs wieder etwas nach oben. Dem einen oder anderen Anleger ist das alles mittlerweile aber dann doch zu heiß geworden. wikifolio-Trader Thomas Jung ( TurtleTom ) zum Beispiel hat bei seinem seit Ende 2017 mit 73 Prozent vorne liegenden wikifolio TurtleTom Globale Wachstumswerte mit einem Kurzfrist-Engagement noch einmal kleine Gewinn bei der Aktie erzielt, will sich mit Investments aber zukünftig zurückhalten: „Gewinnmitnahme bei Alibaba und Tencent , beide Titel wurden aus dem wikifolio entfernt und werden wohl nicht wieder dabei sein. China scheint diesmal Ernst zu machen und will die Marktdominanz seiner Internetgiganten brechen, was ihnen auch gelingen dürfte. Buy-the-Dip wird diesmal wohl nicht funktionieren. Daher fliegen beide Titel aus dem wikifolio heraus und bleiben außen vor.“

+72,5 % seit 25.10.2017

+21,9 % 1 Jahr

0,76× Risiko-Faktor

EUR 10.175,77 investiertes Kapital

TurtleTom DE000LS9NRJ3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018201920202021501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 15,3 Prozent Höheres Wachstum und günstigere Bewertung

Ganz anders sieht das Trader-Kollege Maximilian Rahn ( AktienMax ), in dessen wikifolio Bambus Ultra die Alibaba-Aktie der drittgrößte Depotwert ist. Die jüngste Kursschwäche wurde zum Nachkauf genutzt. Die Gründe dafür liefert Rahn in einer sehr umfangreichen Analyse gleich mit. Zum Schluss kommt der Trader zu folgendem Fazit: „Die Skepsis gegenüber China ist aktuell auf einem Rekordhoch und die Stimmung sehr negativ. Deswegen verkaufen viele Menschen ihre Aktien. Das hat in Bezug auf Alibaba ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis geschaffen. Die besten Unternehmen aus China sind deutlich günstiger als die besten Unternehmen in den USA. Und dabei verfügen diese chinesischen Unternehmen über höhere Wachstumsraten als die US-Unternehmen. Daher ist das wikifolio mit Überzeugung in Alibaba investiert.“ Das Durchhalten hat ihn zuletzt etwas an Performance gekostet (minus 6,2 Prozent seit Jahresbeginn). Seit dem Start Ende 2018 liegt das Musterdepot dennoch mit 217 Prozent im Plus.

+217,6 % seit 31.12.2018

+22,3 % 1 Jahr

1,22× Risiko-Faktor

EUR 129.886,25 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 GameStop US36467W1099 107.946,33 667 29% 2 AMC Entertainment US00165C1045 268.021,01 563 37% 3 BioNTech US09075V1026 1.179.123,70 561 59% 4 Alibaba US01609W1027 906.761,91 539 75% 5 Nvidia US67066G1040 419.098,20 331 60% 6 HelloFresh DE000A161408 5.667.933,97 326 32% 7 Cassava Sciences US14817C1071 27.492,50 290 82% 8 Amazon US0231351067 1.495.167,19 271 58% 9 Tencent KYG875721634 441.970,43 268 71% 10 Microsoft US5949181045 1.905.024,34 268 63%

AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar202020210200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 54,7 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

