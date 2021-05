Alibaba: Mit den Hightechs nach unten

von Manfred Ries

Alibaba (Wochenchart auf USD-Basis): An entscheidender Kursmarke

Von Manfred Ries

Mittwoch, 12. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

…EMERGING MARKETS – und dies im Hinblick auf die dortigen Hightechs. Nachdem die US-Technologiebörse Nasdaq-100 ja nach einem schwachen Wochenauftakt auch am Mittwoch stark unter Druck geriet (-2,6%), möchte ich mich heute der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. – nach Firmenangaben die größte IT-Firmengruppe Chinas – widmen. Während zahlreiche Hightechs aus den Emerging Markets durch den fallenden Nasdaq-100 mit nach unten gezogen wurden, präsentiert sich die Alibaba-Aktie im bisherigen Wochenverlauf auffällig stark und verlor am Mittwoch lediglich 0,67% an Wert.

Interessant finde ich die Tatsache, dass die Kurse der Alibaba-Aktie (Börse: New York) am Dienstag im Bereich einer längerfristigen Unterstützungslinie (211,82 USD) wieder nach oben gedreht haben. Hierzu muss ich aber auch erwähnen, dass Alibaba in den vergangenen fünf Wochen bereits kräftig an Wert verloren hat, nämlich knapp 14 Prozent. Damit könnte das Plus vom Dienstag mehr eine technische Erholung darstellen statt einer nachhaltigen Trendwende. Denn kurzfristig bleiben die Papiere angeschlagen. Mit dem nun bereits leicht fallenden MA(200) steht nun auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf der Kippe. Einen Durchbruch unter die Marke von 211,82 USD würde ich kritisch bewerten. Andererseits böten erst Kurse oberhalb von 260 USD längerfristige Entspannung. Und dazwischen? Dazwischen wird die Alibaba-Aktie weiterhin ein Paradies für kurzfristig orientierte Trader bleiben. Dies umso mehr, als die Nasdaq-100 noch weiteres Abwärtspotenzial besitzt und auch die Hightech-Werte aus den Emerging Markets in ihren Bann ziehen könnte – die weitere Entwicklung bleibt spannend!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.