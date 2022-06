Alibaba Group: Ist der Boden gefunden?

von Manfred Ries

Alibaba (Monatschart): Versucht sich erneut an der 100-USD-Preismarke.

Von Manfred Ries

Freitag, 3. Juni 2022

...Emerging Markets! Heute soll es um die Papiere der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME) gehen. Kurs von Alibaba am Freitag, 3. Juni 2022 an der Börse in New York: 93,43 USD (-4,1%). Damit setzt sich die Konsolidierung knapp unterhalb der 100-USD-Marke fort.

Die Company. Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou/China. Es wurde im Jahre 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet. Die Company betreibt u. a. die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Fundamental betrachtet liegt die Alibaba-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~18 auf einem relativ gesunden Niveau. Zum Vergleich das KGV(2022): 21,4. Das Gros der Analysten bewertet die Alibaba-Aktie als positiv.

Die Ausgangslage. Die charttechnische Stabilisierung im Bereich ~80/90 USD schreitet voran. Zuvor haben die Papiere mit einem bisherigen Jahrestief von 73,28 USD ein Mehrjahrestief markiert. Die überkaufte Marktsituation – dargestellt durch den Slow-Stochastik-Indikator – führte in eine Erholungsbewegung. Rückblickend betrachtet dürfen die Notierungen von Alibaba auch heute noch als leicht überverkauft bezeichnet werden.

Die Prognose. Anleger achten jetzt auf die Schlüsselmarke von 100 USD! Ein Break out nach oben würde ich stark positiv bewerten. Auf der Unterseite schaue ich auf die Preismarken von 90 USD und 80 USD als etwaige Supports. Aktuell liegen die Alibaba-Preise ~18 Prozent unterhalb ihrer 200-Tagelinie (siehe DIX(9)-Indikator). Rückblickend betrachtet eine relativ hohe Differenz. Das könnte durchaus weiteres Aufwärtspotenzial in sich bergen. Doch selbst ein potenzieller Test der 100-USD-Marke als (erstes) Target würde noch immer ein ansehnliches Kurspotenzial gen Norden eröffnen.

Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch Alibaba als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.