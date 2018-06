Alibaba Group Holding-Aktie (Wochenchart): Auf zu neuen Höhen - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":





Düsseldorf (aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßig würden sie ihr Anlageuniversum nach trendstarken Aktien mit einer relativen Stärke (Levy) größer 1 filtern, welche gleichzeitig ein charttechnisches Konsolidierungsmuster nach oben auflösen würden. Während das erstere Kriterium über Investments in Trendrichtung sorge, signalisiere das zweite, dass der etablierte Trend wieder Fahrt aufnehme.Lehrbuchmäßig lasse sich diese Vorgehensweise derzeit am Beispiel der Alibaba-Aktie festmachen. Im Verlauf der Relativen Stärke liege sogar zusätzlich der Bruch des seit Sommer 2017 bestehenden Baissetrends vor. Gleichzeitig liefere der MACD gerade ein neues Einstiegssignal. Vor diesem Hintergrund dürfte der Ausbruch aus der eingezeichneten Korrekturflagge im eigentlichen Chartverlauf (obere Begrenzung akt. bei 192,42 USD) auf fruchtbaren Boden fallen. Unterstrichen werde diese Einschätzung durch ein neues Allzeithoch (209,75 USD). Im "uncharted territory" jenseits des ehemaligen Rekordstandes von gut 206 USD definiere ein Fibonacci-Projektions-Level (221,51 USD) das nächste Anlaufziel.Um den Ausbruch auf der Oberseite nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft einen Rückfall in die beschriebene Korrekturflagge zu vermeiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:167,01 EUR -0,49% (05.06.2018, 09:11)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:167,41 EUR -0,25% (05.06.2018, 09:18)NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:198,11 USD +0,76% (04.06.2018, 22:00)ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:US01609W1027WKN Alibaba Group Holding-Aktie:A117METicker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:AHLANYSE Ticker-Symbol:BABAAlibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (05.06.2018/ac/a/n)