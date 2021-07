Alibaba Group: Boden erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Alibaba Group Ltd. auf Wochenbasis: Kurse könnten am Support drehen.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant, die …

…Emerging Markets. ... Und da fällt mir heute die chinesische ALIBABA GROUP HOLDING LTD. (WKN: A117ME) auf! Die vergangenen Monate hat sich die ALIBABA-Aktie wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert: die Notierungen sind seit Anfang November 2020 von 319 USD bis auf 197 USD eingebrochen – ein Minus von 38% in achteinhalb Monaten. Okay, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt; davon zeugt der im obigen Wochenchart eingezeichnete, rot schraffierte Abwärtstrendkanal ebenso wie die fallende 200-Tagelinie. Andererseits jedoch lagen die Notierungen in der Vorwoche knapp unterhalb von 200 USD – drehten aber bis Wochenschluss wieder darüber und Investoren fragen sich jetzt – zurecht: Ist das jetzt etwa ein lukratives Einstiegslevel? Die Frage ist naheliegend und wird auch vonseiten der Charttechnik aufgeworfen. Tatsächlich findet sich beim ALIBABA-Kurs im Bereich ~196,70/200,00 USD eine solide Support-Zone (grün schraffiert). Der MACD-Trendfolgeindikator ist zwar noch negativ zu interpretieren, könnte sich aber bei einer fortschreitenden Kursstabilisierung wieder freundlicher gestalten – und das wäre echt der Hammer!

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle weder Sterne vom Himmel zaubern noch holen; natürlich muss ich realistisch bleiben. Aber käme jetzt mit Blick auf die ALIBABA-Aktie wieder Kauflaune auf, dann könnten die Notierungen sehr wohl ihre 200-Tagelinie – aktuell bei 247 USD verlaufend – tangieren. Und dann wäre auch der Abwärtstrend erst einmal ad acta gelegt. Schlusskurs am Mittwoch, 14. Juli 2021 in New York: 211,50 USD (+0,95%). Das Potenzial von ~16% kann sich sehen lassen – mit der Chance auf mehr. Was mich bei ALIBABA fasziniert: dass man als Trader/Anleger derzeit mit einem relativ engmaschigen Stop-Losskurs agieren kann. Das erhöht das Gewinn-Risikoverhältnis ganz enorm – ein Hoch auf die Charttechnik!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenverlauf; bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – und das nicht nur in den Emerging Markets! herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.