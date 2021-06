Alibaba Group: Auf dem Pfad der Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "China Mobile":

von Manfred Ries

Alibaba Group auf Wochenbasis: gut unterstützt für den nächsten Sprung.

Von Manfred Ries

Montag, 28. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, wieder einmal – die

…Emerging Markets. Und hier möchte ich heute auf die hochbrisante Ausgangslage bei Alibaba (WKN: A117ME) hinweisen. Hochbrisant – im positiven Sinne. Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch bei 319,32 USD (November 2020) sind die Notierungen bis April 2021 bis auf 204 USD gefallen – ein Minus von 36% innerhalb von sechs Monaten. »Zuviel des Guten«, bin ich geneigt zu sagen. Andererseits aber auch »angemessen« angesichts der vorherigen Kursrallye. Nun aber bahnt sich ein Comeback an: in der Vorwoche sind die Titel um 8,5% nach oben geschossen – damit kehrt das Kaufinteresse zurück. Dass diese Lust am Kaufen just an der längerfristigen Unterstützungslinie ~200 USD auftritt, stimmt mich charttechnisch positiv. Dies umso mehr, als dass auch der MACD-Trendfolgeindikator sowie der Slow-Stochastik-Indikator wieder Optimismus versprühen.

Am Montag präsentieren sich die Papiere von Alibaba an der New York Stock Exchange fest und lagen eine halbe Stunde vor Handelsschluss bei 229,47 USD (+0,5%). Den Basiswert hatten wir bereits am 12. Mai bei Kursen ~220 USD auf der Long-Seite besprochen. Alibaba ist ein chinesisches Hightech-Unternehmen und betreibt die gleichnamige B2B-Online-Plattform alibaba.com. Dabei ist Alibaba – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Ein weiterer Chinese, der es in sich hat:

ChinaMobile Ltd. (WKN: 909622). Hier mache ich Sie ebenfalls auf die sich wieder verbessernde Ausgangslage in der Charttechnik aufmerksam: die Kurse versuchen in der neuen Handelswoche erneut einen Sprung über ihre Abwärtstrendlinie (A). Mit Kursen ~5,34 EUR kostet eine Aktie von ChinaMobile wieder mehr als im Durchschnitt ihrer vergangenen 200 Handelstage – sehr, sehr erfreulich! Das bisherige Jahreshoch lag übrigens bei 6,095 EUR. Genial, wieviel Kurspotenzial auch heute noch in den Emerging Markets schlummert. Aber: die Auswahl machts!

ChinaMobile auf Wochenbasis: ein weiterer Versuch des Ausbruchs!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf. Und: Bleiben Sie gesund, munter und trading-begeistert!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.