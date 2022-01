Alibaba: Chance auf Bodenbildung

von Manfred Ries

Alibaba Holding Ltd. (Wochenchart): Kurse stabilisieren sich um 110 USD.

Von Manfred Ries

Montag, 10. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Mit Blick auf die Wocheneröffnungskurse hin interessant: die …

…Emerging Markets! Heute geht es um den Basiswert Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME). Und hier komme ich an einem Thema nicht vorbei: die chinesischen Hightechs! Diese sind im Vorjahr extremst eingebrochen, nachdem China strengere Regulierungen im Unternehmensbereich – allen voran bei den in den USA notierten chinesischen Hightechs – verkündet hatte. Obiger Wochenchart zeugt noch heute vom Werteverfall der Alibaba-Aktie.

Die Ausgangslage. Aktuell zeichnet sich eine Kursstabilisierung bei den chinesischen Werten ab. Im Falle von Alibaba heißt das im Bereich um 110 USD. Die Papiere waren zuletzt stark überverkauft; hiervon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator (gelbe Linien). Dieser aber ist mit Vorsicht zu genießen, spielt er seine Stärke doch überwiegend in Seitwärtsmärkten aus. Der Abwärtstrend bei Alibaba ist indes noch immer intakt; hiervon spricht die stark fallende 200-Tagelinie. Der MACD-Trendfolgeindikator verdient in der aktuellen Ausgangslage damit mehr Beachtung: dieser hat noch kein Long-Signal generiert; was aber mit festen Wochenschlusskursen möglich wäre.

Die Company. Die Alibaba Group Holding Ltd. ist, nach Firmenangaben, die größte IT-Firmengruppe Chinas. Die Marktkapitalisierung beträgt 352 Mrd. USD. Als KGV(2023e) weist meine Datenbank einen Wert von rund 21 aus – für einen Hightech-Werte eine annehmbare Größe.

Wie geht es weiter? Die Kurse von Alibaba könnten sich jetzt zu einem (temporären?) Turnaround anschicken. Charttechnisch orientierte Anleger achten auf den nächsten Widerstand bei 134,55 USD. Ein nachfolgender Break out nach oben wäre positiv zu bewerten. Die Chancen dafür sind gegeben. Notierungen unterhalb von 108,70 USD brächten die Short-Seite auf die Agenda. Achtung: In der jüngsten Vergangenheit gerieten chinesische Aktien, insbesondere jene, die als ADRs in New York gelistet sind, immer wieder in die Schusslinie Pekings. Das schreckt ausländische Investoren ab und macht ein Investment in entsprechende Papiere schwer kalkulierbar und damit sehr spekulativ. Damit betrachten wir auch eine Alibaba weiterhin als hochvolatiles Vehikel für zeitlich kurzfristig orientierte Anleger und Trader, die sich den Risiken des Marktes bewusst sind, aber Kursschwankungen raffiniert auszunutzen verstehen. Kurs der Alibaba-Aktie aktuell an der Börse in New York: 127,21 USD (-2%).

Soweit für den heutigen Handelstag! Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

