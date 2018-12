Alibaba, BYD, Geely – geballte Kraft aus China

Die Namen Alibaba, BYD und Geely sollten den Meisten bekannt sein. Der Solactive China Consumer Index vereint diese drei Unternehmen mit weiteren 17 chinesischen Unternehmen, die die größte Marktkapitalisierung haben und die Verbrauchsgüter produzieren und/oder Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Die Deutsche Bank hat im November diesen Jahres ein Indexzertifikat auf diesen Index herausgebracht. Mit der WKNpartizipieren Anleger an der Wertentwicklung der 20 chinesischen Unternehmen.

Die Experten von X-Markets berichten über die Entwicklung des Konsums in China und geben in ihrer Broschüre (hier zu finden) weitere Informationen zu dem Zertifikat:

Nicht nur Chinas Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen – auch die Nachfrage der Chinesen nach Konsumgütern ist parallel kontinuierlich gestiegen. 2017 wurden rund 4,7 Billionen US-Dollar für Konsumwaren ausgegeben und damit mehr als doppelt so viel als in 2010 mit 2,16 Billionen US-Dollar. Schätzungen der National Bureau of Statistics zufolge soll der Sektor bis 2022 auf ein Volumen von rund 8,5 Billionen US-Dollar wachsen.

China Consumer Index

Der Solactive China Consumer Index bildet die Kursentwicklung von 20 chinesischen Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung ab, die (langlebige) Verbrauchsgüter produzieren und/oder Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Zusätzlich müssen alle Index-Mitglieder mehr als 75 Prozent ihrer Umsätze im chinesischen Markt generieren. Mit dem China Consumer Index-Zertifikat nehmen Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index unter Berücksichtigung der Gebühren und ohne Laufzeitbegrenzung teil.

Quelle: X-Markets, eigene Recherche