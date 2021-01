Alibaba Aktie: Wieder aufgetaucht!

Wo ist Jack Ma? Darüber rätselte die Wirtschaftswelt fast ein viertel Jahr. Der mächtige Multimilliardär und Gründer des chinesischen Onlineriesen Alibaba war Ende Oktober abgetaucht.

Nach der langen Funkstille ist er nun wieder da. In einer kurzen Videobotschaft äußerte sich der Unternehmer über Bildungsthemen. Der 56-Jährige kündigte an, sich noch stärker für gemeinnützige Belange einzusetzen. Der kurze Film, den die chinesischen Staatsmedien verbreiteten, richtete sich an 100 Lehrer im ländlichen Raum.

Jack Ma ist also wieder aufgetaucht, doch zu wirtschaftlichen Themen oder den Gründen seines Verschwindens sagte er nichts. Beobachter gehen aber davon aus, dass dies etwas mit seinem Scharmützel mit der Staatsführung zu tun hat. Ma hatte gewagt, die Regierung in Peking zu kritisieren — im Reich der Mitte ein No-Go.

Hintergrund der Kritik: Behörden hatten den geplanten milliardenschweren Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group quasi in letzter Minute untersagt. Dabei sollte es der größte IPO aller Zeiten werden. Peking verwies aber auf neue Regeln.

Außerdem stand der Amazon-Konkurrent im Verdacht eines Monopol-Vergehens. Angeblich soll Alibaba Händler genötigt haben, ausschließlich auf der eigenen Plattform zu verkaufen. Die staatliche Kartellbehörde untersucht inzwischen den Fall.

Dass Ma jetzt wieder aufgetaucht ist, dürfte viele Alibaba-Anleger beruhigen. Und es gab noch eine gute Nachricht für sie und den Konzern selbst. Es kursieren Gerüchte, wonach der chinesische Onlinekonzern jetzt doch nicht auf die schwarze Liste der US-Regierung gesetzt werden soll, ein Boykott also möglicherweise ausbleibt.

Der Alibaba-Aktie bescherte dies gestern Abend an der Wall Street ein sattes Kursplus von 3,7 Prozent auf 252,12 US-Dollar. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Tage fort, nachdem das Papier in der zweiten Dezemberhälfte unter Druck geraten war. Auch in Hongkong schossen die Alibaba-Aktien am Morgen wieder nach oben, um 5,7 Prozent.





