Alibaba Aktie: Doppelter Geldsegen!

Der Aufwärtstrend der Alibaba-Aktie ist erst einmal gestoppt: Am Montag gaben die Papiere des chinesischen Handelsriesen bis zum Börsenschluss in Frankfurt erneut leicht ab auf nur noch rund 212 Euro. Am 9. Juli noch hatte die Alibaba-Aktie bei 237,50 Euro ein Allzeithoch erreicht. Nach einer Korrektur nach unten waren die Anteilsscheine in der vergangenen Woche aber kurzzeitig wieder bei 232,50 Euro gehandelt worden, dann kam die nächste Verkaufswelle. Doch die Unwägbarkeiten der Börse schrecken den Konzern nicht, im Gegenteil: Alibaba will laut Medienberichten mit einer Tochter bald erneut Geld einsammeln, und zwar gleich doppelt.

Hongkong oder Shanghai? – Beides!

Noch steht der Zeitpunkt nicht fest, die Absicht allerdings hat Firmen-Gründer Jack Ma längst bekundet: Die Alibaba-Tochter Ant Group soll an die Börse. Wie seit kurzem bekannt ist, gleich an zwei Standortenl. Ant plant offenbar einen Börsengang sowohl in Hongkong als auch in Shanghai. Dabei strebe das Finanztechnologie-Unternehmen Insidern zufolge eine Bewertung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Vorwoche berichtet hatte. Damit könnte der Börsengang der Alibaba-Tochter einer der größten der vergangenen Jahre werden, heißt es. Ant Financial sei zuletzt in der Tat mit mehr als 200 Milliarden Dollar bewertet worden und gelte damit als das am höchsten bewertete Fintech-Unternehmen der Welt.

Auch Versicherungen und Kredite im Angebot

Für Alibaba ist insbesondere Alipay als Teil der Ant Group von Bedeutung, der neben WeChat Pay von Tencent dominierende Bezahldienst in China. Dieser bietet über Apps auch Kredite, Versicherungen und Vermögensmanagement-Dienste an. Das Fintech war 2014 von Alibaba abgespalten worden, bevor der Online-Händler an die Börse ging. Der Amazon-Rivale hält laut Manager Magazin weiterhin 33 Prozent an Ant. Die Alibaba-Tochter erwirtschaftete 2019 nach Reuters-Informationen einen Umsatz von umgerechnet 17 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von etwa 2,4 Milliarden Dollar, wie aus Finanzunterlagen hervorgehe. Ant Financial hingegen hat die Angaben als unzutreffend zurückgewiesen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.