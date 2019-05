Alibaba-Aktie: Besser als Amazon?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

das IT-Unternehmen Alibaba gehört zu den wachstumsstärksten Unternehmen in China. Alibaba und Amazon sind die beiden größten Online-Händler der Welt. Bisher haben sie den Wettbewerb untereinander weitgehend vermieden. Während Amazon besonders stark in Amerika und Europa ist, beherrscht Alibaba China und Asien. Alibaba ist vermutlich auch eine Ursache dafür, dass sich Amazon in China nie durchsetzen konnte. Mit einem Marktanteil von 0,7% in China ist Amazon praktisch bedeutungslos. Deshalb hat die Unternehmensleitung von Amazon kürzlich den Rückzug aus China vermeldet.



Alibaba wächst deutlich schneller als Amazon und bereitet sich auf die Markteroberung in Europa vor. Dort soll eine neue globale Handelsplattform aufgebaut werden, mit der europäische und chinesische Unternehmen miteinander Handel treiben können. Das ist Grund genug um Alibaba und Amazon miteinander zu vergleichen.

