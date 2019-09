Alibaba-Aktie (BABA): wacht Chinas Internetriese jetzt auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Symbol: BABA ISIN: US01609W1027



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Alibaba hat im vergangenen Halbjahr mit einem Minus von 1,3 Prozent offensichtlich unter dem Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China gelitten. Momentans ist eine langfristige Unterstützungs- / Widerstandslinie erreicht, die gleichzeitig als Deckel einer Tasse-mit-Henke-Formatiion fungiert.

Chart vom 13.09.2019 Kurs: 179,12 USD





Meine Expertenmeinung zu Alibaba

Meinung: Mittelfristig dürfte der Internetriese aus dem Reich der Mitte gute Karten im Handelskrieg haben. Dafür spricht schon allein das Potential auf Grund der Bevölkerungszahlen. Alibaba braucht die USA nicht unbedingt als Absatzmarkt. Der Binnenmarkt im Reich der Mitte ist groß genug. Der kleinkarierte Streit um Zollbestimmungen wirkt unter diesem Gesichtspunkt deplaziert.

Mögliches Setup: Eine grüne Tagesschlusskerze über 180 USD wäre ein schönes Signal für die Bullen. Ein Stopp Loss bei 176 USD würde dazu passen. Als Kursziel darf das letzte Pivot-Hoch von 195 USD anvisiert werden. Quartalszahlen werden bei Alibaba Mitte November erwartet, sind aber noch nicht exakt terminiert. Für Gewinnmitnahmen bei einem etwaigen Breakout-Trade ist genügend Zeit.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BABA.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

