Alibaba vor Abschluss der Konsolidierung

Alibaba Long: 55-Prozent-Chance

von Harald Zwick - 23.12.2020, 08:30 Uhr

Der von der chinesischen Aufsichtsbehörde abgeblasene Börsengang der Tochter Ant Financial zeigt die Verwundbarkeit chinesischer Aktiengesellschaften. Dennoch generieren sie ihre Stärke im dynamischen Heimatmarkt und können auf dieser Basis weitere Märkte im Westen erobern. Wachstum ist also garantiert und sollte mittelfristig die Aktionäre bei der Stange halten.

Jeder kennt mittlerweile den chinesischen Online-Riesen Alibaba. Die Holding umfasst aktuell 12 Tochterfirmen, wobei die Business-to-Business Handelsplattform Alibaba.com in der westlichen

Hemisphäre am bekanntesten ist. Aber die Chinesen machen dem Business-to-Customer Primus Amazon auch mit der Plattform AliExpress Konkurrenz. Der geplante Börsengang einer weiteren Tochter der Alibaba-Holding - nämlich Ant Financial - wurde kurz vor dem IPO von der chinesischen Aufsichtsbehörde abgesagt, was im November 2020 für Aufsehen sorgte. Der Focus von Alibaba in der näheren Zukunft liegt auf den 3 Wachstumstreibern Konsum im Heimmarkt, cloud computing und Künstliche Intelligenz. Im Septemberquartal wurde ein Umsatz von 22,838 Milliarden US-Dollar erlöst, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 30 Prozent entspricht.

.

Zum Chart

.

Das Papier konnte sich ausgehend vom "Corona"-Tief Mitte März in der Spitze nahezu verdoppeln und sich weit vom partiellen Hoch im Januar dieses Jahres absetzen. Rund um die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen am 5. November und dem abgeblasenen Börsengang von Ant gewannen die Bären die Oberhand und schickten den Kurs um 20 Prozent in die Tiefe. Damit war der Aufwärtstrend gebrochen und Alibaba hat sich mittlerweile bei der Unterstützung von 257,74 US-Dollar stabilisiert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Wert von diesem Level aus wieder die 282 US-Dollar ins Visier nimmt. Die weltweit aufgelegten Stimulus-Pakete seitens der Notenbanken aber auch von staatlicher Seite sollten über Umwege ihren Weg an die Börse finden und die Kurse stützen. Eventuelle weitere Verluste sollten den Support bei 245,37 US-Dollar nicht unterschreiten. Ein gröberer Verlust wird aber höchstwahrscheinlich auf Höhe von 229,33 US-Dollar gestoppt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 282,06 // 312,82 US-Dollar Unterstützungen: 257,74 // 312,82 US-Dollar

Fazit

Der von der chinesischen Aufsichtsbehörde abgeblasene Börsengang der Tochter Ant Financial zeigt die Verwundbarkeit chinesischer Aktiengesellschaften. Sie sind bis zu einem gewissen Grad von der staatlichen Willkür beeinträchtigt. Dennoch generieren sie ihre Stärke im dynamischen Heimatmarkt und können auf dieser Basis weitere Märkte im Westen erobern. Wachstum ist also garantiert und sollte mittelfristig den Kurs anschieben.

.

Mit einem Turbo Open End Long auf Alibaba (WKN MA0AV5) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Onlineriesen erwarten, überproportional durch einen Hebel von 5,30 profitieren. Das Ziel sei bei 283,00 US-Dollar angenommen (6,09 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 18,50 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 236,00 US-Dollar platziert werden. Im Turbo Open End Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,22 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA0AV5

Typ: Closed End Turbo Long akt. Kurs: 3,91 - 3,92 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 209,23 US-Dollar

Basiswert: Alibaba Group Holding Ltd. KO-Schwelle: 209,23 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 255,60 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,09 Euro Hebel: 5,30

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

