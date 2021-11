Algen können krebserregende Lebensmittelfarben in Amerikas Lieblingssnacks ersetzen

Bei der Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben ist Europa den USA um Jahre voraus. Aber auch in den USA wächst inzwischen der Druck auf Lebensmittel- und Getränkeriesen wie PepsiCo Inc., Coca Cola Co. oder Mars Inc., da Wissenschaftler vor Krebsrisiken warnen. Das könnte einen riesigen Markt für natürliche Farben eröffnen, die aus Algen gewonnen werden können!



In diesem Jahr hat das kalifornische Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) eine mehrjährige Folgestudie zu synthetischen Lebensmittelfarbstoffen abgeschlossen, die die Ergebnisse eines Anfang 2010 vom Center for Science in the Public Interest (CSPI) veröffentlichten Berichts bestätigte. Darin wurde festgestellt, dass weit verbreitete Lebensmittelfarbstoffe - darunter Rot 40, Gelb 5 und Gelb 6, die 90 % der in Lebensmitteln vorkommenden synthetischen Farbstoffe ausmachen - potenziell krebserregend sind und bei Kindern auch Hyperaktivität und Verhaltensstörungen hervorrufen können.



Immer mehr amerikanische Verbraucher bevorzugen inzwischen Lebensmittel, die frei von künstlichen Inhaltsstoffen sind. Sie warten nicht auf ein FDA-Verbot. Auch das dürfte die Konzerne zum Handeln bewegen.



Algen sind ein vielseitiger Ersatz für synthetische Farbstoffe in Lebensmitteln



Da sich der Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen fortsetzt, wird erwartet, dass der Markt für natürliche Lebensmittelfarben bis 2027 ein Volumen von 3,2 Milliarden Dollar erreichen wird, und Algen sind auf dem besten Weg, eine führende Rolle in diesem Markt einzunehmen. So überraschend es auch klingen mag, Algen sind mit ihren vielen Stämmen und ihrem schnellen Wachstumszyklus eine der vielseitigsten und praktikabelsten Optionen, um synthetische Farbstoffe in verpackten Lebensmitteln zu ersetzen.



Die Farbpalette der Algenstämme reicht von tiefem Grün über leuchtendes Gelb bis hin zu kräftigem Rot, was sie zu einem erstklassigen Kandidaten für die Verarbeitung zu einer Reihe von sicheren, natürlichen Lebensmittelfarbstoffen macht - einschließlich der schwierig herzustellenden Farben wie Blau. Besonders bei Blau – auch Phycocyanin genannt - liegt eine der Stärken von Pond Technologies Inc. (TSXV: POND; FRA: 4O0). Das Unternehmen bietet eine Reihe blauer, grüner und roter Lebensmittelfarben an, die alle aus natürlichen Inhaltsstoffen wie gewonnen werden. Hinzu kommt: Spirulina und andere Algen sind reich an Antioxidantien, Vitaminen und Nährstoffen, die sie zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel und einer natürlichen Lebensmittelfarbe machen.



Der Austausch von synthetischen Stoffen gegen Algen bietet die Möglichkeit, verpackte Lebensmittel und Getränke gesünder und sicherer zu machen, indem nährstoffreiche Algen hinzugefügt werden.



Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pond Technologies Holdings halten oder hielten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Pond Technologies Holdings für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >