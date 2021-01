Alfen – Die Aktie des Spezialisten für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen bietet eine Einstiegschance!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ALFEN ISIN: NL0012817175

Rückblick: Alfen befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten, Systemen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Stromnetz. Der Schwerpunkt liegt auf Smart-Grid-Lösungen, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersystemen. Die Aktie zieht seit Monaten in Richtung Norden, ging dann in eine Beschleunigung über, welche jetzt gerade korrigiert wird.

Meinung: Der Entwickler und Hersteller von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge stattet seine Ladegeräte gerade mittels Giro-e aus. Damit können die Kunden direkt mit ihrer Debitkarte bezahlen. Dazu muss die Karte lediglich vor das Lesegerät des Ladegeräts gehalten werden. Bis jetzt sind bei der Zahlungsart per Karte und Lesegerät in der Regel spezielle Ladekarten nötig. Die Aktie hat gerade einen Pullback zum EMA-20 vollzogen. Es hat sich eine Hammer-Kerze ausgebildet. Wenn die Alfen-Aktie weiter Stärke zeigt und der Kurs über die letzte Kerze steigt, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Der Stopp-Loss könnte unter der Hammer-Kerze gesetzt werden.

Chart vom 13.01.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 85.80 EUR

Setup: Für den Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger bei 86.85 EUR erreicht hat. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Nach dem Einstieg würde der Stopp unter die mögliche Umkehrkerze bei 81.30 EUR gehen.

Jeden Börsentag neu: Storys und Tradingszenarien im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Alfen ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in Alfen

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Vollständigen Disclaimer anzeigen