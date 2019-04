Technik ist Zukunft – Gold ist ein Relikt der Vergangenheit. Nein, so einfach ist es nicht! Tatsächlich gibt es gute Gründe in Gold zu investieren, physisch und in Form von Aktien der Goldsucher

Alexa, was ist Gold? "Gold ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol AU...". Alexa, für was braucht man Gold? "Darauf habe ich leider keine Antwort". Alexa ist damit nicht alleine, wie es scheint. Denn viele Menschen vertrauen mehr auf die staatlichen Absicherungsmechanismen als auf das gelbe Edelmetall. Dies, obwohl Gold seine Wertaufbewahrungsfunktion über Jahrtausende bereits bewiesen hat. Rentensysteme, Weltleitwährungen und damit Erspartes gingen dagegen schon oft genug sprichwörtlich den Bach hinunter.





Alexa! Lerne daher mehr über Gold und die Funktionen der geldgleichen Edelmetalle, zu denen auch Silber gehört. Vielleicht wird Alexa tatsächlich in ein oder zwei Jahren gute Antworten auf die Frage haben: "Alexa, für was braucht man Gold?", womöglich könnte die Computerstimme sagen: "Gold ist unabdingbar zum Werterhalt von Ersparnissen. Es ist mobil und kann als Liquiditätsreserve gute Dienste in Krisen leisten". Kriegen wir die sicherlich lernwillige Alexa soweit, dann könnte Gold auch weiter auf die Erfolgsspur der jüngeren Generationen kommen und nicht nur bei der Generation beziehungsweise in Ländern, die schon eine Hyperinflation erlebt haben, ein wichtiger Vermögensbaustein sein.





Bevor sich Investoren das physische Gold in den Tresor legen können, muss es jedoch erst einmal aus dem Boden geschürft werden. Auch unter diesen Goldsuchern gibt es potenziell chancenreiche Investitionen. Zu Unternehmen mit aussichtsreichen Goldprojekten zählen zum Beispiel Steppe Gold und Maple Gold Mines.





Steppe Gold wird bald die Goldproduktionsaufnahme auf seinem ATO-Projekt in der Mongolei melden. Im zweiten Halbjahr 2019 soll die Goldproduktion starten. Die Produktionskosten sind niedrig, ebenso die Kapitalkosten und die Goldgehalte sind hoch.





Maple Gold Mines (https://www.maplegoldmines.com/index.php/en/) konzentriert sich auf sein Douay-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel im nördlichen Quebec, Kanada. Fast 400 Quadratkilometer bestes Goldland mit bester Infrastruktur sollten für Erfolge sorgen.













Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd.html) und von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd.html).





