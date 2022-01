Alcoa.: Was für eine Break-out-Situation!

von Manfred Ries

Alcoa (Monatschart): Die Titel notieren auf Allzeithoch.

Von Manfred Ries

Montag, 17. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Aktuell einmal mehr hochinteressant: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Alcoa Corp. (WKN: A2ASZ7). Hier nämlich eröffnet sich mir eine Break-out-Situation, die grundsätzlich zu einem Long-Investment reizt. Um was geht’s?

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~12,5 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2022e) steht mit einem Wert von angenehmen 8,2 in meiner Datenbank (Zum Vergleich KGV(2021): 9,1). Die Dividendenrendite beträgt zwar nur 0,5 Prozent, doch ist dieser Aspekt für mich zweitrangig: Hier geht es mir primär um den Boom im Rohstoff-Sektor! Und das Chartbild zeugt davon.

Die Ausgangslage. Im April 2018 markierte die Alcoa-Aktie mit einem Kurs von 62,35 USD sein bisheriges Allzeithoch! Dieses wurde in der Vorwoche mit einem Kurs von 64,37 USD übertrumpft – ein neues Allzeithoch wurde eingetütet. Charttechnisch sprechen wir also von einer grandiosen Ausbruchs-Situation, die weiteres Potenzial nach oben eröffnet. Der Break out über 62,35 USD sollte jedoch signifikant sein; im Idealfall sollte der Break out durch die Monatsschlusskurse oberhalb des Ausbruchsniveaus bestätigt werden. Der langfristige Trend (grüner Trendkanal; 200-Tagelinie) verläuft aufwärts gerichtet. Unterstützt ~42,45 USD.

Wie geht es weiter? Am kommenden 19. Januar veröffentlicht Alcoa ihre Geschäftszahlen! Es geht um die Q4-Ergebnisse sowie um die Jahrespräsentation 2021. Ich selbst gehe von einem fulminanten Zahlenwerk aus. Inwiefern dieses bereits im obigen Kursverlauf integriert ist, werden wir am Mittwoch erfahren: um „05:00 PM Eastern Time“ – entspricht Mittwoch, 19. Januar, 23 Uhr, also nach Börsenschluss in New York; dann legt das Alcoa-Management seine Zahlen auf den Tisch – ich halte Sie auf dem Laufenden! Alcoa am Montag, 17. Januar 2022 an der Börse in Frankfurt: 54,08 EUR (+1,5%). Schlusskurs am Freitag, 14. Januar 2022 in New York: 61,39 USD (+1,5%). Am Montag, 17. Januar, bleibt die Börse in New York wegen eines Feiertags (Geburtstag von Martin Luther King) geschlossen.

Übrigens: der Aluminium-Preis nähert sich wieder der bedeutsamen Marke von 3000 USD! Damit summiert sich die Monatsperformance auf aktuell 12,6 Prozent. Die Charttechnik bewerte ich als weiterhin positiv – was auch dem Alcoa-Kurs grundsätzlich positiv zugutekommen sollte.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die neue Börsenwoche – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert; gerne auch im Aluminien-Segment.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.