Analysten und Investoren drängen Alcoa Corp. (NYSE: AA). das Versprechen einer grüneren Zukunft einzulösen. Fragen zu grünem Aluminium standen deshalb im Mittelpunkt der jüngsten Quartals-Telefonkonferenz des Unternehmens. Das berichtet heute Joe Deaux in einem Beitrag für die Plattform Bloomberg Green.



FYI Resources könnte der Nutznießer sein



Alcoa, der Welt größte Hersteller von Aluminium und Aluminiumoxid scheint begriffen zu haben, dass man mehr fürs Klima tun muss. Als eine kleine Einzahlung auf dieses Versprechen nachhaltigeren Wirtschaftens, könnte das geplante Alcoa-Engagement bei dem australischen High-Purity-Alumina-Start-Up FYI Resources Ltd. (ASX: FYI; FRA: SDI) verstanden werden. Das in Aussicht gestellte Joint Venture würde Alcoa außerdem den Zugang zu einem neuen Wachstumssegments sichern, das vor allem durch Anwendungen bei Batterieseparatoren angetrieben ist. Vor allem öffnet FYI Resources die Möglichkeit, durch die alternative Verwendung von Kaolin anstelle des traditionellen Rohstoffs Bauxit rund die Hälfte der eingesetzten Energie zu sparen. Das wäre eindeutig großer ein grüner Pluspunkt.



Der größte US-Aluminiumhersteller verwandte einen Großteil seiner Quartalsberichterstattung darauf, Fragen zu seinen Bemühungen in Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Fragen zu beantworten - insbesondere zu dem Versprechen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.





Metallproduzenten, darunter Alcoa, arbeiten an der Verbesserung ihres ökologischen Ansehens, wobei das Interesse der Investoren am Thema ESG (Environment, Social, Governance) zunimmt und Kunden wie Automobilhersteller weniger umweltbelastende Lieferketten fordern. Chief Executive Officer Roy Harvey nutzte die Gelegenheit, um seine Pläne für "grünes Aluminium" zu erläutern, da die Kunden ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die Kohlenstoffauswirkungen der Rohstoffe verlagern werden.Michelle Dunstan, die globale Leiterin für verantwortungsbewusstes Investieren bei AllianceBernstein Holding LP, die Vermögenswerte in Höhe von 631 Milliarden Dollar verwaltet , gab zu Protokoll: "Investoren wie wir schauen auf die Unternehmen, um sie besser zu machen, und wir bewerten sie nach ihren Fortschritten und beziehen das in unseren Entscheidungsprozess ein."Während Aluminium wiederverwertbar und leichter als Stahl ist - was bedeutet, dass es treibstoffeffiziente Autos herstellt -, benötigt es zur Herstellung riesige Mengen an Energie und ist für schätzungsweise 1% der Treibhausgasemissionen des Industriesektors verantwortlich. Alcoa und Konkurrenten wie die Rio Tinto Group und United Co. Rusal beginnen, einen Teil ihres Aluminiums als kohlenstoffarm zu kennzeichnen, weil sie zum Teil Wasserkraft als Energiequelle nutzen.Die Emissionen der Aluminiumindustrie sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Dunstan von AllianceBernstein sagte, ESG-orientierte Investoren müssten viel recherchieren, um zu sehen, ob Unternehmen Schritte unternehmen, die den Kohlenstoff-Fußabdruck senken, die Arbeitsbedingungen verbessern, lokale Gemeinden entwickeln und die Unternehmensführung verbessern. 