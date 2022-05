Alcoa: Hop oder Top

von Manfred Ries

Alcoa (Wochenchart): Notierung aktuell auf Niveau seiner 200-Tagelinie.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 18. Mai 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute interessant: die ...

...Rohstoffe! Werfen wir einen Blick auf die Alcoa Corp. (WKN: A2ASZ7). Der Titel ist am vergangenen Freitag um 6,9 Prozent gestiegen und war damit kursauffällig. Nur wenige Handelstage später wendet sich das Blatt: Die Alcoa-Aktie verliert zur Wochenmitte hin – gemeinsam mit den Rohstoffpreisen (Aluminium: -1,2%) – kräftig an Wert. Alcoa am Mittwoch 18. Mai 2022 zum Schlusskurs in New York: 60,51 USD (-4,6%).

Die Ausgangslage. Es ist spannend! Denn erstmals seit zwei Jahren lagen die Kurse von Alcoa in der Vorwoche wieder unterhalb ihrer 200-Tagelinie! Dieser gleitende Durchschnitt zeigt (noch) aufwärts und spricht damit von einem übergeordneten, positiven Trend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Stand der 200-Tagelinie aktuell: 59,70 USD. Die Candle-Formation der vergangenen zwei/drei Handelswochen (grün eingekreist) zeugt von einer Stabilisierung entlang des 51,36er-Supports.

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~10,8 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2023e) steht mit einem Wert von angenehmen 6,5 in meiner Datenbank (Zum Vergleich KGV(2022e): 5,9). Die Dividendenrendite beträgt zwar nur ~0,5 Prozent, doch ist dieser Aspekt für mich zweitrangig: Hier geht es mir primär um ein potenzielles Comeback des Basiswertes an einer Unterstützung!

Der Rückblick. Alcoa hatte ich bereits am 17. Januar 2022 positiv an dieser Stelle besprochen bei einem Kurs von 61,40 USD. »Was für eine Ausbruchs-Situation«, so meine Ansage damals. Der Ausbruch kam kurz darauf mit einem Sprung über den damaligen 62,35er-Widerstand.

Die Prognose. Die kommenden zwei Handelswochen entscheiden! Dann nämlich steht der Monatsschlusskurs zur Verfügung, der eine längerfristige Chartprognose erlaubt. Sollten sich die Notierungen bis dahin oberhalb ihrer 200-Tagelinie festigen, so wäre dies charttechnisch positiv zu beurteilen. Dann müsste durch ein Abwägen des Kursziels und eines Stop-Losskurses das Gewinn-Risikoverhältnis für eine etwaige Long-Positionierung bestimmt werden – ein Thema für den Optionsscheine Expert Trader©. Doch noch ist eine Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinie keine ausgemachte Sache! Positiv: Der Slow-Stochastik-Indikator spricht von einer überverkauften Marktsituation.

Der MA(200) notiert aktuell, im Falle der Alcoa-Aktie, bei 59,70 USD. Der nächste Widerstand tritt im Bereich ~64 USD auf. Ein mittel-/langfristiger Aufwärtstrend wurde nach unten durchbrochen und dürfte den Verkaufsdruck erhöht haben. Im Falle eines weiteren Abgleitens der Notierungen unterhalb ihrer 51,36er-Marke sollten Kurse ~42,45 USD einkalkuliert werden.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf durch die kommenden Handelstage. Wie immer sich die Märkte auch entwickeln werden – eines scheint gewiss: es bleibt spannend, volatil – und voll attraktiv!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.