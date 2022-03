Alcoa Corp.: Konsolidiert auf hohem Niveau

von Manfred Ries

Alcoa Corp. (Wochenchart): Der Vorstoß auf die 100-USD-Marke stockt.



Freitag, 11. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

auch zum Wochenschluss hin verweilen wir bei den…

…Rohstoffen! Heute geht es um den Basiswert Alcoa Corp. Diesen Titel hatte ich bereits am vergangenen 17. Januar an dieser Stelle positiv behandelt. Aktienkurs der Alcoa-Aktie damals: 62,35 USD. Kurs der Alcoa-Aktie am Freitag, 11. März 2022 am Börsenplatz New York: 80,25 USD (-3,2%).

Die Ausgangslage. In der laufenden Handelswoche markierte die Alcoa-Aktie mit einem Preis von 92,32 USD ein neues High! Der erwartete Vorstoß auf die Kursmarke von 100 USD gerät jetzt aber ins Stocken. Gleichwohl: Der langfristige Trend (200-Tagelinie) verläuft aufwärts gerichtet. Eine langfristige Unterstützung ist im Bereich ~51,36 USD zu erwarten.

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~14,7 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2023e) steht mit einem Wert von angenehmen ~10,8 in meiner Datenbank (Zum Vergleich KGV(2022e): 8,7). Die Dividendenrendite beträgt zwar nur 0,4 Prozent (vor Steuern), doch ist dieser Aspekt für mich zweitrangig.

Zum Hintergrund. Im Falle von Alcoa geht es mir primär um den Boom im Rohstoff-Sektor! Und dieser Boom ist ungebrochen. Dies auch mit Blick auf die geltenden Sanktionen gegen das Rohstoffland Russland.

Die Prognose. 33 Prozent für Sie seit meiner vergangenen Alcoa-Besprechung: das freut! Tipp: Stop-Losskurs anziehen! Am Freitag konnte der Preis für Aluminium wieder kraftvoll anziehen auf 3541 USD (+7,7%). Die weitere Preisgestaltung stufen wir als grundsätzlich weiterhin aussichtsreich ein, dennoch sollte eine »Sicherung« eingebaut werden.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus der Rohstoffwelt – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.