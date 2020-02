Albemarle Corp bereitet sich für die Fahrt nach Norden vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Albemarle":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ALB ISIN: US0126531013

Rückblick: Die Albemarle Corporation ist ein Hersteller von Fein- und Veredlungschemikalien wie Zwischenprodukten und Additiven für Reinigungsprodukte, landwirtschaftliche Chemikalien, pharmazeutische Zwischenprodukte, Katalysatoren, bromierte Flammschutzmittel etc.

Der wöchentliche Chart der Aktie verlief in den letzten Jahren abwärts mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Seit dem 13. Januar wurde das letzte Hoch gebrochen und zum ersten mal sehen wir wieder einen Aufwärtstrend auf dem mittelfristigen Chart. Kurzfristig hingegen verläuft der Wert abwärtsgerichtet und befindet sich somit in einer Korrekturphase.

Meinung: Positive Aspekte bei dem Chart sind zum einen die Tatsache, dass wir viel Platz nach oben haben und somit ein gutes CRV und zum anderen das erhöhte Volumen an den grünen Kerzen. Dies kann als erhöhtes Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Negativ hingegen ist zum einen der Umkehrstab auf dem Wochenchart, der sich genau an der letzten Widerstandszone gebildet hat und zum anderen die bald anstehenden Quartalszahlen, die zu unerwarteten Gaps nach oben oder nach unten führen können.

Chart vom 07.02.2020 Kurs: 82.09 USD

Setup: Es bleibt abzuwarten, ob die Aktie die Support-Zone von 77.70 USD halten kann. Wenn dies der Fall ist, könnten sich attraktive Setups ergeben. Optimalerweise bildet sich ein kleiner Konsolidierungsbereich oder eine Umkehrkerze in der 77.70 USD Unterstützungszone. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte ein Stopp knapp darunter platziert werden. Ein mögliches Gewinnmitnahmeziel wäre das letzte Hoch von 91.93 USD, sowie 92.60 USD was ebenfalls eine Widerstandszone darstellt.

Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 19. Februar bekanntgegeben. Dies kann zu unerwarteten Gaps in beiden Richtungen führen und somit ist das Halten von Positionen zu diesem Zeitpunkt nicht empfehlenswert.

Meine Meinung zu ALB ist bullisch

Autor: Silviya Marinska besitzt aktuell keine Positionen in ALB

