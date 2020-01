Albemarle (ALB): Lithium-Weltmarktführer mit Long-Setup

Weitere Suchergebnisse zu "Albemarle":

Symbol: ALB ISIN: US0126531013



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Anteilseigner werden mit einem Minus von 0,5 Prozent nicht zufrieden sein. Auch die Dividendenrendite von 1,74 Prozent kann das Gesamtbild nicht wirklich aufhellen. Zumindest charttechnisch sieht es aber wieder besser aus, das Tief im August liegt lange hinter uns, und wir haben eine Reihe höherer Tiefs und Hochs sehen können. Aktuell notiert das Wertpapier Aktie nahe einer bereits mehrfach angelaufenen, leicht negativ verlaufenden Widerstandslinie.

Chart vom 10.01.2020 Kurs: 72,10 USD





Meinung:

Meine Expertenmeinung zu ALB:

Das Unternehmen mit Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist Marktführer im Bereich Lithium und Lithiumverbindungen, die für Smartphones, Laptops und die Elektromobilität benötigt werden. Darüber hinaus ist man noch in weiteren Geschäftsfeldern wie Flammschutzmitteln, Oberflächenbehandlung und Katalysatoren aktiv. Bekannt ist Albemarle aber vor allem für das Lithium-Geschäft, das zuletzt einen Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Ursache des Kursrückgangs waren wohl Preisschwankungen am Lithiummarkt. Die London Metal Exchange (LME) plant einen Future für dieses Hybridmetall aufzulegen, was für mehr Marktransparenz sorgen würde. Außerdem waren weitere Minenprojekte bei Wettbewerbern angelaufen. Beide Faktoren hatten zu einem Abfall des Kurswertes beigetragen.

Mögliches Setup:

Mit dem Kaufsignal bei 74 USD und einem Stopp Loss bei 71,50 USD. Luft nach oben wäre bis zum nächsten Pivot-Hoch bei 86,90 USD. Daraus errechnen wir ein sehr lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 5:1. Wir sollten den Swingtrade vor den nächsten Quartalszahlen, die für den 5. Februar anberaumt sind, über die Bühne bringen.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in ALB.

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

