Alarmstufe Rot in Frankfurt – DAX fällt unter Unterstützung

Nun ist es passiert, der Deutsche Aktienindex ist unter die aus technischer Sicht wichtige Unterstützung bei 12.544 Punkte gefallen. Damit herrscht Alarmstufe Rot zumindest an der Börse in Frankfurt. Die heutige Gewinnwarnung von Daimler könnte nur der Anfang sein in einer Kette von negativen Effekten des Handelsstreits auf die Weltwirtschaft, so die Angst an der Börse. Und die immer noch hohen Bewertungen der Aktien sind geradezu anfällig für solche Nachrichten wie heute vom Stuttgarter Autobauer.

Bis heute Mittag sah es noch so aus, als würde sich das Szenario einer Stabilisierung im DAX fortsetzen. Jetzt muss man sich aber mit der Aussicht auf noch schwächere Kurse am deutschen Aktienmarkt anfreunden. Die Stimmung ist negativ, aber das ist vielleicht die letzte Chance. Umso mehr Anleger glauben, dass es jetzt abwärts gehen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende. Wenn alle verkauft haben, dreht der Kurs oft von ganz allein wieder nach oben.

Wir sehen immer weiter auseinanderdriftende Bewegungen bei Nebenwerten und Technologietiteln und der Old Economy. Die einen steigen weiter, die anderen werden im Moment gemieden. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die starken Aktien die schwachen mit nach oben befördern und nicht umgekehrt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.