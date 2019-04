Alarmsignal aus den USA

Während der letzten Märzwoche überstieg die Rendite der dreimonatigen US-Staatsanleihen die Rendite der zehnjährigen Anleihen – zum ersten Mal seit dem Jahr 2007. Üblicherweise steigt die Anleihenverzinsung mit der Laufzeit, sodass eine längere Anleihe auch mehr Ertrag einbringt. Im Falle von sinkenden Renditen für langfristige Anleihen, was sich in Form einer inversen Zinsstruktur wie Ende März ausdrückt, erwarten Anleger also eine negative wirtschaftliche Entwicklung.

Diese negative Erwartungshaltung der Anleger speist sich aus den aktuellen politischen Konflikten und derzeitigen Konjunktursorgen. So trudelten Anfang April nicht nur trübe Wirtschaftsdaten aus den USA ein, sondern auch aus anderen großen Volkswirtschaften.

Interessant an dieser inversen Zinsstruktur: Vor allen Rezessionen der vergangenen 60 Jahre ließ sich eine solche Renditekurve feststellen. Wenngleich sich auf diese Weise kein genauer Zeitpunkt einer Rezession vorhersagen lässt und kurzfristige Zinsen im Wesentlichen durch den Leitzins der Zentralbank beeinflusst sind, könnte die Entwicklung am US-Anleihenmarkt dennoch das Signal einer bevorstehenden Rezession sein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.