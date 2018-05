Alamos Gold-Aktie: Umkehrung des Trends? - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Alamos Gold":





Vancouver ( www.aktiencheck.de ) - Alamos Gold-Aktienanalyse von Analyst Rahul Paul von Canaccord Genuity:Rahul Paul, Analyst beim Investmenthaus Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) weiterhin zu kaufen.Alamos Gold Inc. könne hinsichtlich der Explorationsaktivitäten eine weitere Erfolgsmeldung feiern. Die positiven Ergebnisse bei der Island Goldmine hätten Alamos Gold veranlasst das Explorationsbudget hinsichtlich dieser Liegenschaft zu erhöhen.Angesichts eines 16%igen Abschlags gegenüber der Peer Group auf Kurs/NAV-Basis und der Underperformance im bisherigen Jahresverlauf könnte die positive Nachricht für eine Umkehrung des Trends sorgen. Das Potenzial einer der hochwertigsten Untertage-Goldminen in Kanada sei noch einmal verdeutlicht worden.In ihrer Alamos Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 14,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Berlin-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:4,66 Euro -0,85% (28.05.2018, 17:05)Tradegate-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:4,70 Euro +0,64% (28.05.2018, 12:07)TSE-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:USD 7,04 -0,07% (28.05.2018, 17:19)ISIN Alamos Gold-Aktie:CA0115321089WKN Alamos Gold-Aktie:A14WBBTicker-Symbol Alamos Gold-Aktie Deutschland:1ALTSE-Ticker-Symbol Alamos Gold-Aktie:AGIAlamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) ist ein in Kanada beheimateter Konzern. Zu den Geschäftsaktivitäten zählen Übernahmen, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen.(28.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.