Aladdin Healthcare Technologies erzielt OTCQX-Listing in USA

- Aladdin Aktien steigen in den weltgrößten Technologiemarkt ein

- US-Notierung macht Aladdin für internationale Investoren noch attraktiver

- Bessere Wahrnehmung und Liquidität der Aktien durch OTCQX-Notierung

BERLIN/LONDON, 31. August 2020 – Aladdin Healthcare Technologies SE (“Aladdin”, ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, hat sich für die Notierung auf der OTCQX-Plattform beworben und wurde zugelassen. Die bereits bestehenden Notierungen an der Börse Düsseldorf und der Börse Frankfurt werden beibehalten. Die US-Notierung erhöht die Liquidität und verbessert das Image der Aladdin Aktien für internationale Investoren.

Die OTCQX, die von der OTC Markets Group betrieben wird, ist die oberste Stufe der drei Marktsegmente für den außerbörslichen Handel (OTC) von Aktien. OTCQX-notierte Unternehmen müssen hohe bilanzielle Standards erfüllen, die Corporate Governance nach „Good Practice“ befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Die Notierung an der OTCQX wird die Attraktivität der Aladdin-Aktie für den Kapitalmarkt weiter verbessern und eine höhere Aufmerksamkeit von internationalen Investoren in den USA, dem größten Technologiemarkt der Welt, ermöglichen.

„Mit der Notierung im US-Aktienmarkt treten wir nun in den weltweit wichtigsten Kapitalmarkt für Gesundheitstechnologie ein und machen damit einen großen Schritt, um unser schnell wachsendes Geschäft zu unterstützen. Als ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung für altersbedingte Krankheiten sehen wir das als eine großartige Gelegenheit, unser Geschäftsmodell und dessen Wachstumsperspektiven den Investoren vorzustellen, die ihren Fokus auf innovative Unternehmen mit schnellem Wachstumspotenzial legen“, kommentierte Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE

Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

