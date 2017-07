Alabama Graphite erhält wichtige Genehmigung für seine ‚PEA‘

Wie das amerikanische Graphit-Explorationsunternehmen Alabama Graphite (ISIN: CA0102931080 / TSX-V: CSPG) bekannt gab, hat man die erforderliche ‚Construction Storm Water General Permit‘ nach den Bestimmungen des National Pollutant Discharge Elimmination System (‚NPDES‘) erhalten. Das dafür zuständige Department of Environmental Management hat die wichtige Genehmigung für Wasserabflüsse, die in Verbindung mit den Explorationsaktivitäten auftreten können, erteilt. Der derzeit gültige Clean Water Act (‚CWA‘) und die staatlichen Bestimmungen verpflichten Baustellenbetreiber und Rohstoffunternehmen zur Beantragung der ‚NPDES‘-Genehmigung für regulierte Bodenstörungen und dem dazugehörigen Abfluss von Oberflächenwasser in Staatsgewässer. Damit kann Alabamas Machbarkeitsstudie durch tiefergehende Explorationsarbeiten auf dem Unternehmenseigene ‚Coosa‘-Graphitprojekt, das übrigens das einzige natürliche Flockengraphit auf dem amerikanischen Kontinent ist, von den Ingenieurbüros AGP Mining Consultants Inc. und Thompson Engineering in Zusammenarbeit mit dem eigenen geologischen Team weiter vorangetrieben werden.

Zudem hat Alabama Graphite über sein Ressourcenmodell festgestellt, dass ein bedeutender Anteil der angezeigten (‚indicated‘) Ressource in die höherwertige Kategorie gemessene (‚measured‘) Ressource aufgewertet werden kann, was sich sehr positiv auf die Machbarkeitsstudie auswirken würde. Voraussichtlich bedarf es dazu lediglich eines kleinen Infill-Grabungsprogramms im Bereich der angezeigten Ressource, insbesondere innerhalb der hochgradigeren Bänder der größeren Lagerstätte.

Auf Grundlage der wirtschaftlichen Erstbewertung (‚Preliminary Economic Assessment‘ / ‚PEA‘) und der bisherigen Explorationserfolge habe das ‚Coosa‘-Projekt hervorragendes Potenzial. Somit seien weitere Explorationsarbeiten gerechtfertigt und bereits angestoßen, war aus dem Unternehmen zu hören. Zum besseren Verständnis der hochgradigen Trends, die im Bereich der Ressourcen identifiziert wurden, wird ein oberirdisches Grabungsprogramm mit Gräben und Probenahmen über rund 4.600 m durchgeführt, um die Abgrenzung und die Gehaltskontinuität zwischen den bestehenden Bohrlöchern und Gräben in den Oxid- und Übergangszonen der bisher abgegrenzten Graphitressource zu bestätigen. Die anfallenden Kosten für dieses Programm werden auf rund 230.000 USD geschätzt.

Angesichts des Abbauplans, der sich zunächst auf den reichhaltigen oberflächennahen, weichen, oxidierten graphitischen Schiefer konzentriert, sind bei dieser Gesteinsart die Gesteinsformations-Grabungen nicht nur eine kostengünstige Lösung (im Gegensatz zu konventionellen Diamantbohrungen), sondern auch die bevorzugte Explorationsmethode, um bessere Möglichkeiten für Probenahmen, Kartierungen, strukturelle Messungen und geologische Interpretationen zu schaffen.

Der zufriedene Präsident und Chief Executive Officer von Alabama Graphite, Donald Baxter - https://www.youtube.com/watch?v=yLVScAu7oxY -, sagte abschließend: „Wir freuen uns sehr über den Erhalt der notwendigen ‚ADEM‘-Genehmigung.“ Nun könne man mit der bevorstehenden Machbarkeitsstudie für das Graphit-Projekt fortfahren und darüber hinaus sei man nach den letzten Schätzungen der Ansicht, dass das bereits kostengünstige erforderliche Infill-Grabungsprogramm mit noch niedrigeren Kosten durchgeführt werden kann als die, die in der ursprünglichen Budgetschätzung der ‚PEA‘ veranschlagt worden seien.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.