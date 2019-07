Aktuelle Trades: JP MORGAN, CHEVRON

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Das Dow30 Aktienpaket wirft weiter prächtig Gewinne ab.

Die anhaltende Volatilität kommt uns zugute und sorgt dafür das wir auch die kommenden Monate keinen Mangel an Trading Setups für unsere Aktien erhalten werden.

Unsere Signale umgesetzt und die untenstehenden Ergebnisse könnten Ihre sein.

JPMorgan Chase: Unser Long Trade bei der US Großbank, liegt aktuell rund +10% im Gewinn. Wir ziehen den Stopp nun auf den Einstieg nach. Weitere Gewinnsicherungen erfolgt abhängig vom Verlauf.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in JPMorgan Chase:

Risiko: Mittel

Richtung: Long

Unser Kaufkurs: $105.37

Unser Stopp: $105.37

Aktueller Gewinn: +10%

CHEVRON: Der Long in Chevron steht mit +7.89% gut im Gewinn. Wir wollen hier dennoch das Risiko aus dem Trade nehmen und Ziehen den Stopp nach. Alle Parameter zum aktuellen Trade in Chevron haben wir in unserer Kurznachricht für Abonnenten übersichtlich aufgeführt.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Chevron:

Risiko: Gering (Primärerwartung)

Richtung: Long

Unser Kaufkurs: $114

Unser Stopp: $115

Aktueller Gewinn +7.89%

